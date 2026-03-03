В историческом квартале Петербурга построят детский сад

2 марта на рабочем совещании, которое провел губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, было принято важное решение о целевом предоставлении земельного участка, расположенного на набережной Крюкова канала, для строительства нового дошкольного образовательного учреждения. Глава города акцентировал внимание на том, что в настоящее время в Петербурге строительство жилых комплексов тесно связано с созданием объектов социальной инфраструктуры, что является важным аспектом городского развития.

Александр Беглов отметил, что уровень обеспеченности Адмиралтейского района образовательными учреждениями, такими как школы и детские сады, а также поликлиниками, превышает средние показатели по городу. В последние годы в новых жилых кварталах было открыто две школы и десять детских садов, что свидетельствует о системном подходе к решению вопросов, связанных с социальной инфраструктурой.

Губернатор подчеркнул, что развитие социальной инфраструктуры также должно происходить и в районах с исторической застройкой. Жители этих кварталов, как и в новых жилых комплексах, имеют право на доступ к современным детским садам, которые соответствуют высоким стандартам, установленным в Санкт-Петербурге. В рамках достигнутого соглашения с городом, компания-инвестор возведет трехэтажный детский сад, рассчитанный на 160 мест. Учебное заведение будет включать в себя не только классы, но и бассейн, а также другие необходимые помещения для полноценного функционирования.

Важно отметить, что данный участок расположен в историческом квартале, и поэтому все охранные требования должны быть соблюдены в строгом соответствии с действующим законодательством. Срок, отведенный на строительство детского сада, составит 21 месяц, начиная с момента подписания договора аренды земельного участка на инвестиционных условиях. Договор, в свою очередь, будет действовать в течение 36 месяцев.

По плану, ввод нового детского сада в эксплуатацию намечен на июнь 2027 года. После завершения всех строительных работ инвестор безвозмездно передаст детский сад в собственность города, что станет важным вкладом в развитие социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга и улучшение качества жизни его жителей. Таким образом, реализация данного проекта не только позволит создать новые места в дошкольных учреждениях, но и поддержит стремление города к обеспечению всех жителей необходимыми социальными услугами.