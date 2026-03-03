ента новостей

23:24
«Зенит» обыграл «Балтику» со счетом 1:0
16:32
Выставка «Отражения»
16:29
Выставка «Новая красота»
16:21
Проект благоустройства набережной в Тихвине стал победителем конкурса «Благоустрой!»
16:12
В Петербурге стартовал Чемпионат России по самбо
16:04
В историческом квартале Петербурга построят детский сад
12:15
Выставка «Энергетизм» в «Доме Ангелов»
11:30
В Ленобласти в ДТП с автобусом и такси пострадали 12 человек
11:19
В Петербурге поймали рецидивиста-домушника, обокравшего частный дом в Ленобласти
11:15
В Петербурге задержали женщину-курьера, за обман пенсионерки с Бухарестской улицы
10:51
В Ленобласти задержали подростка из Новогорелова, стрелявшего из аэрозольного пистолета
10:41
В Красном Селе задержали пьяного ревнивца, ранившего ножом бывшую жену
10:24
В Ленобласти водитель грузового такси «ГАЗ» скрылся после ДТП, бросив погибшего пассажира
23:50
СКА разгромил «Барыс» со счетом 7:0
16:01
На развязке КАД с Выборгским шоссе перекроют съезд
14:35
В Петербурге бывший доходный дом купца Давида Быховского признали региональным памятником
14:04
Музей дизайна «Основа» представляет выставку работ Эрте в Санкт-Петербурге в новом музее!
12:10
В Ленобласти возбудили уголовное дело по факту исчезновения 17-летнего юноши в Янино
12:03
В Ленобалсти в деревне Большие Поля после пожара обнаружены тела пожилой пары
11:48
В пяти районах Петербурга планируют ограничить движение транспорта
11:30
Выставка работ петербургского художника Павла Назима
11:27
Концерт ABBA-The Beatles в исполнении симфонического оркестра "Impulse orchestra"
11:19
В Ленобласти мигрант устроил поножовщину в промзоне «Фосфорит»
11:10
В Петербурге задержали стрелявшего на улице Ярослава Гашека
10:52
В Петербурге задержали подозреваемого в квартирной краже улица Смолячкова
10:44
В Петербурге после ночной драки у бара задержаны трое мужчин и девушка
10:37
В Парголово задержали подозреваемого в уличном нападении и грабеже
09:50
Полицейсике изъяли около 50 тысяч литров сомнительной спиртосодержащей жидкости
20:48
В Ленобласти по подозрению в получении взятки задержали главу МО Колчановское сельское поселение
15:44
В Ленобласти в ДТП автобуса и иномарки пострадали два человека
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В историческом квартале Петербурга построят детский сад

В историческом квартале Петербурга построят детский сад

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов: В историческом квартале Адмиралтейского района построят детский сад

2 марта на рабочем совещании, которое провел губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, было принято важное решение о целевом предоставлении земельного участка, расположенного на набережной Крюкова канала, для строительства нового дошкольного образовательного учреждения. Глава города акцентировал внимание на том, что в настоящее время в Петербурге строительство жилых комплексов тесно связано с созданием объектов социальной инфраструктуры, что является важным аспектом городского развития.

Александр Беглов отметил, что уровень обеспеченности Адмиралтейского района образовательными учреждениями, такими как школы и детские сады, а также поликлиниками, превышает средние показатели по городу. В последние годы в новых жилых кварталах было открыто две школы и десять детских садов, что свидетельствует о системном подходе к решению вопросов, связанных с социальной инфраструктурой.

Губернатор подчеркнул, что развитие социальной инфраструктуры также должно происходить и в районах с исторической застройкой. Жители этих кварталов, как и в новых жилых комплексах, имеют право на доступ к современным детским садам, которые соответствуют высоким стандартам, установленным в Санкт-Петербурге. В рамках достигнутого соглашения с городом, компания-инвестор возведет трехэтажный детский сад, рассчитанный на 160 мест. Учебное заведение будет включать в себя не только классы, но и бассейн, а также другие необходимые помещения для полноценного функционирования.

Важно отметить, что данный участок расположен в историческом квартале, и поэтому все охранные требования должны быть соблюдены в строгом соответствии с действующим законодательством. Срок, отведенный на строительство детского сада, составит 21 месяц, начиная с момента подписания договора аренды земельного участка на инвестиционных условиях. Договор, в свою очередь, будет действовать в течение 36 месяцев.

По плану, ввод нового детского сада в эксплуатацию намечен на июнь 2027 года. После завершения всех строительных работ инвестор безвозмездно передаст детский сад в собственность города, что станет важным вкладом в развитие социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга и улучшение качества жизни его жителей. Таким образом, реализация данного проекта не только позволит создать новые места в дошкольных учреждениях, но и поддержит стремление города к обеспечению всех жителей необходимыми социальными услугами.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

11-12-2023, 18:05
В Красносельском районе построят новую школу
10-02-2026, 09:47
Петербург планирует выкупить в государственную собственность 80 социальных объектов
7-08-2023, 16:29
В Петербурге построят завод для производства новых лекарств
20-01-2026, 16:36
В Выборгском и Фрунзенском районах построят новые дороги
21-02-2020, 19:38
ОНФ просит власти Петербурга проконтролировать ввод в эксплуатацию детсада на Октябрьской набережной
27-06-2023, 13:54
В Невском районе построят новый жилой квартал

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:30
В Ленобласти в ДТП с автобусом и такси пострадали 12 человек
Сегодня, 10:24
В Ленобласти водитель грузового такси «ГАЗ» скрылся после ДТП, бросив погибшего пассажира
27-02-2026, 15:44
В Ленобласти в ДТП автобуса и иномарки пострадали два человека
27-02-2026, 09:58
В Ленобласти на трассе «Санкт-Петербург — Псков» в ДТП с грузовиком погибли два человека
Наверх