Выставка «Отражения»

Выставка «Отражения»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Эрарта
Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Анастасии Славновой 

Музей современного искусства Эрарта с гордостью открывает выставку работ талантливой художницы Анастасии Славновой. В её творчестве пейзаж становится не просто фоном, но настоящим проводником, который ведет зрителя вглубь внутреннего мира. Она использует такие природные элементы, как земля, мох, ветви деревьев и специально изготовленные вручную краски, чтобы говорить о природе на языке самой природы. В её работах можно увидеть борьбу света и тьмы, а также тщетные поиски баланса между человеком и окружающим его миром. Образы, которые возникают из управляемого хаоса цветов и текстур, создают уникальную атмосферу, в которой каждый зритель может найти что-то своё.

Творчество Анастасии Славновой сосредоточено на философских темах, которые являются важными для любого мыслящего человека. Одним из главных мотивов её работ является вечная битва добра и зла. «Следуя за внутренним импульсом, я поднимаю темы, максимально близкие моей собственной личности. Руководствуясь лишь своим видением, я присваиваю образам определенное содержание, не задумываясь о том, насколько удачно они соединяются в общепринятом значении», — делится художница. Это стремление к самовыражению и исследованию глубоких тем делает её работы особенно актуальными и резонирующими с современным зрителем.

В контексте истории искусства стоит отметить, что в прошлом веке произошли значительные изменения в восприятии живописи. С изобретением фото- и видеотехники, а также под воздействием ужасов мировых войн, сознание людей претерпело коренной перелом. Живопись перестала стремиться к буквальному отображению реальности и стала обращаться к более сложным подсознательным и эмоциональным процессам. В этом контексте можно вспомнить художника Ансельма Кифера, который выражает экзистенциальный опыт, используя примитивные, базовые для человечества материалы, такие как глина, песок, дерево, сухая трава и зола. Подобно алхимику, он превращает текстуры в глубокие смыслы, создавая многослойные и многогранные произведения.

Анастасия Славнова продолжает эту традицию, используя фактуры для построения своих образов. В её творческом процессе сначала возникает красочный хаос на холсте, который затем упорядочивается, сводясь к задуманному сюжету. Это создает эффект динамики и движения, позволяя зрителю ощутить внутреннюю борьбу и поиск гармонии. Автор часто прибегает к нестандартным инструментам — например, она наносит изображение с помощью скалки или валика для одежды. В её работах на холст ложатся не только краски, но и пепел, земля, мох и веточки деревьев, что придаёт произведениям особую текстуру и глубину.

В последнее время Анастасия активно экспериментирует с техникой, что приводит к тому, что её живопись становится более тонкой и теряет объемную структуру. Изменяется и колорит, так как вместо промышленных красок она использует собственные, создавая уникальные оттенки, соединяя натуральные пигменты со связующей основой. «Искусству идеальная форма не нужна — ему нужны сотни форм, миллионы способов выражения. Как и сама жизнь, оно одновременно несет в себе и ужасное, и прекрасное», — размышляет Анастасия, гуляя по берегу Ладоги вместе со своей собакой. Эти мысли о природе искусства и жизни в целом отражают её философский подход к творчеству и стремление передать зрителю свои чувства и переживания.

Каждая работа Анастасии Славновой — это не просто картина, а целая история, полная эмоций и глубоких размышлений. Она приглашает зрителей не только смотреть, но и чувствовать, размышлять о том, что скрыто за пределами привычного восприятия. В её произведениях каждый может найти что-то близкое себе, что-то, что заставляет задуматься о месте человека в мире, о его связи с природой и внутреннем состоянии. Выставка Анастасии Славновой в Эрарте — это уникальная возможность прикоснуться к искусству, которое отражает сложные и многослойные отношения между человеком и окружающим его миром, между светом и тьмой, добром и злом.

Даты проведения выставки: 6 марта 2026 — 24 мая 2026

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

