ента новостей

23:24
«Зенит» обыграл «Балтику» со счетом 1:0
16:32
Выставка «Отражения»
16:29
Выставка «Новая красота»
16:21
Проект благоустройства набережной в Тихвине стал победителем конкурса «Благоустрой!»
16:12
В Петербурге стартовал Чемпионат России по самбо
16:04
В историческом квартале Петербурга построят детский сад
12:15
Выставка «Энергетизм» в «Доме Ангелов»
11:30
В Ленобласти в ДТП с автобусом и такси пострадали 12 человек
11:19
В Петербурге поймали рецидивиста-домушника, обокравшего частный дом в Ленобласти
11:15
В Петербурге задержали женщину-курьера, за обман пенсионерки с Бухарестской улицы
10:51
В Ленобласти задержали подростка из Новогорелова, стрелявшего из аэрозольного пистолета
10:41
В Красном Селе задержали пьяного ревнивца, ранившего ножом бывшую жену
10:24
В Ленобласти водитель грузового такси «ГАЗ» скрылся после ДТП, бросив погибшего пассажира
23:50
СКА разгромил «Барыс» со счетом 7:0
16:01
На развязке КАД с Выборгским шоссе перекроют съезд
14:35
В Петербурге бывший доходный дом купца Давида Быховского признали региональным памятником
14:04
Музей дизайна «Основа» представляет выставку работ Эрте в Санкт-Петербурге в новом музее!
12:10
В Ленобласти возбудили уголовное дело по факту исчезновения 17-летнего юноши в Янино
12:03
В Ленобалсти в деревне Большие Поля после пожара обнаружены тела пожилой пары
11:48
В пяти районах Петербурга планируют ограничить движение транспорта
11:30
Выставка работ петербургского художника Павла Назима
11:27
Концерт ABBA-The Beatles в исполнении симфонического оркестра "Impulse orchestra"
11:19
В Ленобласти мигрант устроил поножовщину в промзоне «Фосфорит»
11:10
В Петербурге задержали стрелявшего на улице Ярослава Гашека
10:52
В Петербурге задержали подозреваемого в квартирной краже улица Смолячкова
10:44
В Петербурге после ночной драки у бара задержаны трое мужчин и девушка
10:37
В Парголово задержали подозреваемого в уличном нападении и грабеже
09:50
Полицейсике изъяли около 50 тысяч литров сомнительной спиртосодержащей жидкости
20:48
В Ленобласти по подозрению в получении взятки задержали главу МО Колчановское сельское поселение
15:44
В Ленобласти в ДТП автобуса и иномарки пострадали два человека
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти водитель грузового такси «ГАЗ» скрылся после ДТП, бросив погибшего пассажира

В Ленобласти водитель грузового такси «ГАЗ» скрылся после ДТП, бросив погибшего пассажира

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские разыскивают водителя, скрывшегося с места смертельной аварии

ДТП с летальным исходом произошло 2 марта в 14:35 во Всеволожском районе Ленобласти. На съезде с Вантового моста в направлении деревни Новосаратовка водитель грузового такси «ГАЗ» потерял управление, что привело к заносу. Автомобиль сначала врезался в силовое ограждение, затем опрокинулся и столкнулся с еще одним металлическим заграждением.

После аварии водитель скрылся с места происшествия, оставив 60-летнего пассажира, который позднее скончался от полученных травм.

По факту произошедшего ДТП начата проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция предпринимает все необходимые меры для розыска и задержания водителя.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

24-02-2020, 18:49
ДТП с летальным исходом в Ленобласти
9-04-2024, 09:56
В Ленобласти водитель «ВАЗ 2114» погиб врезавшись в силовое ограждение
10-07-2023, 08:57
В Ленобласти в ДТП пострадало 4 человека, водитель с места скрылся
20-09-2024, 11:57
На трассе «Сортавала» грузовик насмерть сбил пешехода
3-12-2023, 08:03
В Ленобласти самосвал врезался в силовое ограждение и опрокинулся. Водитель погиб
3-06-2023, 13:53
В Ленобласти произошло столкновение легкового и грузового автомобилей и автобуса, водитель легковушки погиб

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:30
В Ленобласти в ДТП с автобусом и такси пострадали 12 человек
Сегодня, 10:24
В Ленобласти водитель грузового такси «ГАЗ» скрылся после ДТП, бросив погибшего пассажира
27-02-2026, 15:44
В Ленобласти в ДТП автобуса и иномарки пострадали два человека
27-02-2026, 09:58
В Ленобласти на трассе «Санкт-Петербург — Псков» в ДТП с грузовиком погибли два человека
Наверх