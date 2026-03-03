В Ленобласти водитель грузового такси «ГАЗ» скрылся после ДТП, бросив погибшего пассажира

ДТП с летальным исходом произошло 2 марта в 14:35 во Всеволожском районе Ленобласти. На съезде с Вантового моста в направлении деревни Новосаратовка водитель грузового такси «ГАЗ» потерял управление, что привело к заносу. Автомобиль сначала врезался в силовое ограждение, затем опрокинулся и столкнулся с еще одним металлическим заграждением.

После аварии водитель скрылся с места происшествия, оставив 60-летнего пассажира, который позднее скончался от полученных травм.

По факту произошедшего ДТП начата проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция предпринимает все необходимые меры для розыска и задержания водителя.