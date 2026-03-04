В Петербурге задержали стрелков по автобусу из пневматики

Около 8 часов утра 3 марта на улице Олеко Дундича подростки, ранее вступившие в конфликт с кондуктором автобуса № 56 из-за неоплаты проезда, выстрелили в окно транспортного средства, повредив стекло. Инцидент произошел после того, как молодые люди вышли из салона.

Полиция Фрунзенского района получила сообщение о стрельбе в 08:10. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы подтвердили факт повреждения окна автобуса. После выстрела злоумышленники скрылись.

Сотрудники уголовного розыска задержали троих юношей у дома 29 по улице Олеко Дундича. Задержанными оказались ученики 7, 8 и 9 классов из школ Московского и Пушкинского районов, возрастом от 13 до 15 лет. У одного из них был изъят пневматический пистолет.

Отдел дознания полиции Фрунзенского района возбудил уголовное дело по статье "вандализм" (часть 1 статьи 214 УК РФ) в отношении старшего из задержанных. Его сообщники после допроса были направлены в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.