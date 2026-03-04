ента новостей

11:21
В Петербурге 18-летний юноша отобрал телефон у фармацевта
11:16
В Петербурге задержали подозреваемого в особо крупном мошенничестве
11:10
В Петербурге задержали троих налетчиков на гипермаркеты
11:07
В Петербурге задержали стрелков по автобусу из пневматики
10:20
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют два съезда
10:06
Беглов и Бельский провели сегодня встречу с активом общественных организаций ветеранов и блокадников
09:34
В Мариинском дворце открылась выставка «Вдохновляясь весной»
23:24
«Зенит» обыграл «Балтику» со счетом 1:0
16:32
Выставка «Отражения»
16:29
Выставка «Новая красота»
16:21
Проект благоустройства набережной в Тихвине стал победителем конкурса «Благоустрой!»
16:12
В Петербурге стартовал Чемпионат России по самбо
16:04
В историческом квартале Петербурга построят детский сад
12:15
Выставка «Энергетизм» в «Доме Ангелов»
11:30
В Ленобласти в ДТП с автобусом и такси пострадали 12 человек
11:19
В Петербурге поймали рецидивиста-домушника, обокравшего частный дом в Ленобласти
11:15
В Петербурге задержали женщину-курьера, за обман пенсионерки с Бухарестской улицы
10:51
В Ленобласти задержали подростка из Новогорелова, стрелявшего из аэрозольного пистолета
10:41
В Красном Селе задержали пьяного ревнивца, ранившего ножом бывшую жену
10:24
В Ленобласти водитель грузового такси «ГАЗ» скрылся после ДТП, бросив погибшего пассажира
23:50
СКА разгромил «Барыс» со счетом 7:0
16:01
На развязке КАД с Выборгским шоссе перекроют съезд
14:35
В Петербурге бывший доходный дом купца Давида Быховского признали региональным памятником
14:04
Музей дизайна «Основа» представляет выставку работ Эрте в Санкт-Петербурге в новом музее!
12:10
В Ленобласти возбудили уголовное дело по факту исчезновения 17-летнего юноши в Янино
12:03
В Ленобалсти в деревне Большие Поля после пожара обнаружены тела пожилой пары
11:48
В пяти районах Петербурга планируют ограничить движение транспорта
11:30
Выставка работ петербургского художника Павла Назима
11:27
Концерт ABBA-The Beatles в исполнении симфонического оркестра "Impulse orchestra"
11:19
В Ленобласти мигрант устроил поножовщину в промзоне «Фосфорит»
Все новости
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали стрелков по автобусу из пневматики

В Петербурге задержали стрелков по автобусу из пневматики

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Фрунзенского района Петербурга задержали причастных к стрельбе по автобусу

Около 8 часов утра 3 марта на улице Олеко Дундича подростки, ранее вступившие в конфликт с кондуктором автобуса № 56 из-за неоплаты проезда, выстрелили в окно транспортного средства, повредив стекло. Инцидент произошел после того, как молодые люди вышли из салона.

Полиция Фрунзенского района получила сообщение о стрельбе в 08:10. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы подтвердили факт повреждения окна автобуса. После выстрела злоумышленники скрылись.

Сотрудники уголовного розыска задержали троих юношей у дома 29 по улице Олеко Дундича. Задержанными оказались ученики 7, 8 и 9 классов из школ Московского и Пушкинского районов, возрастом от 13 до 15 лет. У одного из них был изъят пневматический пистолет.

Отдел дознания полиции Фрунзенского района возбудил уголовное дело по статье "вандализм" (часть 1 статьи 214 УК РФ) в отношении старшего из задержанных. Его сообщники после допроса были направлены в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

