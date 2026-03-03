Выставка «Новая красота»

Музей современного искусства Эрарта с радостью представляет новую выставку, посвященную творчеству Вадима Григорьева-Башуна — художника, который мастерски воплощает в своих произведениях сюжеты времени, создавая ироничные и запоминающиеся образы. В рамках выставки зрители смогут увидеть знаковые работы автора, относящиеся к различным циклам, созданным в разные годы его карьеры. В этих произведениях запечатлены узнаваемые городские сцены, а также сатирический взгляд на повседневную жизнь, в котором гармонично переплетаются такие чувства, как юмор, тревога и искреннее сочувствие к человеку.

Работы Вадима Григорьева-Башуна разнообразны и многогранны. Среди них можно встретить такие необычные объекты, как Летальный аппарат, черный квадрат, который служит зеркалом, испуганный хамелеон и выразительные портреты современных людей. Художник всегда стремился к актуальности своих произведений, поэтому его творчество постоянно эволюционирует, меняя направления и жанры. В 1990-е годы он активно занимался абстрактной живописью, выставляясь в разных европейских странах, что позволило ему расширить свои горизонты и получить новые впечатления. Позже его увлек символизм рунических знаков, а также искусство фотографии, что также отразилось в его работах.

Когда тренды изменились, Вадим Григорьев-Башун обратился к созданию арт-объектов, которые он разрабатывает полностью сам, начиная от физической формы и заканчивая программным обеспечением. В последние годы художник снова вернулся к фигуративной живописи, что позволило ему более активно обращаться к актуальным темам и проблемам современности. Работы последних лет, безусловно, представляют собой сатиру на современное общество и его реалии.

Одним из самых интересных проектов, над которым художник работал в течение нескольких лет, стал Летальный аппарат — кинетический арт-объект, в котором соединяются элементы саркофага, славянской домовины и самолета. Это устройство символизирует эпичное перемещение в мир иной, поднимая вопросы о жизни и смерти, о том, что происходит за пределами нашего существования. В другой работе художника экран телевизора отсылает одновременно к «Черному квадрату» Казимира Малевича и к «черному зеркалу» нашей действительности, создавая напряжение между искусством и реальностью.

В диптихе «Новые петербуржцы», который вошел в топ-10 Эрарта Премии 2024 года, мы можем увидеть современный город, где самоуверенные самокатчицы с татуировками мчатся к солнцу, в то время как трудяга-доставщик крутит педали под проливным дождем. Эта работа ярко иллюстрирует контраст между различными слоями общества и их повседневной жизнью, что делает её особенно актуальной в наше время.

На выставке представлена лишь небольшая часть работ из различных циклов, что позволяет зрителям получить лишь общее представление о творческом пути художника. Тем не менее, это дает возможность увидеть, как автор продолжает развивать однажды найденный прием, позволяющий традиционной картине обретать современную форму. Его холсты буквально вырастают из рам, превращаясь во что-то новое и неожиданное, что вызывает у зрителей интерес и желание рассмотреть каждую деталь.

Самая свежая работа художника — «Хамелеон» — является ярким примером этого подхода. В ней автор мастерски сочетает буквальный смысл и иносказание. Хамелеон, как и положено, усердно старается подстроиться под постоянно меняющуюся действительность: из последних сил держась за дерево, он испуганно меняет свои цвета, что символизирует не только адаптацию к окружающему миру, но и внутренние переживания человека, сталкивающегося с вызовами современности.

Даты проведения выставки: 6 марта 2026 — 24 мая 2026

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург