Питерец.ру » Общество » Беглов и Бельский провели сегодня встречу с активом общественных организаций ветеранов и блокадников

Беглов и Бельский провели сегодня встречу с активом общественных организаций ветеранов и блокадников

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов: Ветераны и блокадники воспитали сегодняшних героев – бойцов специальной военной операции

Вчера в Санкт-Петербурге состоялась важная встреча, на которой губернатор города Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Александр Бельский встретились с представителями общественных организаций, объединяющих ветеранов и блокадников. Это мероприятие было приурочено к двум значимым праздникам — Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. Встреча проходила в обновлённом концертном зале Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина, который недавно прошёл масштабную реставрацию и вновь открыл свои двери для зрителей на Английской набережной. Важным моментом стало участие в этом событии федерального инспектора по Санкт-Петербургу, представляющего аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, Евгения Швеца.

Во время своего выступления губернатор Беглов выразил глубокую благодарность ветеранам и блокадникам за их активное участие в жизни города и страны. Он отметил, что их жизненная позиция и преданность служению являются важным примером для молодого поколения. «Вы помогаете воспитывать молодое поколение. Наши сегодняшние герои, бойцы специальной военной операции — это ваши наследники и воспитанники. И те, кто сегодня здесь, и те, кто на передовой, — продолжатели дела своих отцов и дедов», — сказал губернатор, подчеркивая важность передачи опыта и памяти о героизме предков.

Александр Беглов также напомнил о том, что в прошлом году Санкт-Петербург, как и вся страна, отметил 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В этом контексте он упомянул о значимом событии, которое произойдёт 27 января 2025 года, когда Президент России вручил ветеранам первые медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Это событие стало началом масштабного празднования юбилея, которое охватило всю страну. Губернатор подчеркнул, что Президент всегда уделяет особое внимание предложениям и инициативам ветеранов и блокадников, а также вопросам сохранения памяти о подвиге Ленинграда во время войны.

В рамках празднования юбилея Победы в Санкт-Петербурге прошло 341 мероприятие, среди которых более 30 общегородских. В День Победы на Дворцовой площади состоялся парад, в котором приняли участие свыше 400 ветеранов и участников специальной военной операции. Они также совместно участвовали в параде ретротехники, что стало ярким и запоминающимся событием. Главным моментом 9 мая стало шествие «Бессмертного полка», собравшее более миллиона петербуржцев, что свидетельствует о глубоком уважении и памяти о подвиге предков.

Губернатор Беглов подчеркнул, что ветераны являются надёжной основой, на которую опираются Президент России, городское правительство и Законодательное Собрание. Он поздравил всех ветеранов с прошедшим Днём защитника Отечества и выразил свои наилучшие пожелания женщинам в преддверии праздника 8 марта. В завершение встречи губернатор вручил Почётную грамоту Губернатора Санкт-Петербурга заместителю председателя Региональной общественной организации, что стало знаком признания и уважения к их деятельности и вкладу в сохранение исторической памяти.

