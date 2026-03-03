В Ленобласти задержали подростка из Новогорелова, стрелявшего из аэрозольного пистолета

Вечером 1 марта, около 18 часов 20 минут в правоохранительные органы Ломоносовского района Ленинградской области поступила информация о происшествии на улице Современников в Новогорелово. По словам очевидцев, возле дома №17 корпус 2 неизвестный применил газовый баллончик против его знакомого.

Прибывшие сотрудники полиции выяснили, что в ходе внезапного конфликта 16-летний местный житель произвел выстрел из аэрозольного устройства в 36-летнего жителя Красного Села. Пострадавший получил химический ожог глаз, обратился за медицинской помощью в травмпункт и после оказания ему необходимой помощи был отпущен.

Впоследствии мужчина подал заявление в полицию. Одновременно с этим мать подростка обратилась в правоохранительные органы с встречным заявлением, прося привлечь к ответственности обидчика ее сына, который, по ее словам, схватил мальчика за шею.

Сотрудники полиции Ломоносовского района задержали подростка возле дома №9 по улице Центральной в поселке Аннино. Молодой человек, который не учится и не работает, был доставлен в отделение полиции. Аэрозольное устройство, примененное им, было изъято.

Следователями возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство).