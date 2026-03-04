ента новостей

Питерец.ру » Культура » В Мариинском дворце открылась выставка «Вдохновляясь весной»

В Мариинском дворце открылась выставка «Вдохновляясь весной»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ЗакС
Российские художники и декораторы представили свои работы на выставке «Вдохновляясь весной»

В Мариинском дворце Санкт-Петербурга состоялось открытие выставки под названием «Вдохновляясь весной», которая привлекла внимание любителей искусства и ценителей декоративно-прикладного творчества. На этой выставке представлены уникальные авторские работы, которые получили высокие оценки и премии на конкурсах, проводимых в рамках проекта «Современное наследие России». Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Ольга Герасина, приветствуя собравшихся гостей, подчеркнула важность данного события и зачитала обращение спикера петербургского парламента Александра Бельского. В своем послании он отметил, что проведение выставок произведений живописи и прикладного искусства в стенах парламента стало доброй традицией, которая подчеркивает культурное наследие города.

Александр Бельский также отметил, что сегодняшняя экспозиция включает в себя работы, которые являются результатом творческого труда талантливых авторов. Эти произведения представляют собой синтез вековых художественных традиций России и свежих идей, привнесенных новыми поколениями художников. Именно эти творцы будут продолжать писать новые страницы в богатой истории российской культуры, внося свой вклад в ее развитие.

Ольга Герасина не забыла выразить благодарность всем художникам, чьи работы представлены на выставке, а также руководителю проекта Елене Цветковой. В своей речи Елена Цветкова рассказала о технике исполнения выставленных произведений и обозначила перспективы развития российского прикладного искусства в современном контексте. Это искусство, по ее словам, не только сохраняет традиции, но и активно развивается, открывая новые горизонты для творчества.

Среди экспонатов выставки можно увидеть поистине уникальные произведения, такие как сложная резьба из бивня мамонта, которая демонстрирует мастерство и терпение авторов. Также представлены изысканные фарфоровые вазы и цветочные композиции, которые поражают своим дизайном и детализацией. Миниатюрная живопись по эмали, перламутру и папье-маше привлекает внимание своей яркостью и сложностью исполнения. Графические и живописные работы, которые также входят в экспозицию, были созданы многими художниками, уже знакомыми широкой публике благодаря выставкам в таких значимых местах, как Эрмитаж, Государственный исторический музей и Русский музей.

