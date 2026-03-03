ента новостей

23:24
«Зенит» обыграл «Балтику» со счетом 1:0
16:32
Выставка «Отражения»
16:29
Выставка «Новая красота»
16:21
Проект благоустройства набережной в Тихвине стал победителем конкурса «Благоустрой!»
16:12
В Петербурге стартовал Чемпионат России по самбо
16:04
В историческом квартале Петербурга построят детский сад
12:15
Выставка «Энергетизм» в «Доме Ангелов»
11:30
В Ленобласти в ДТП с автобусом и такси пострадали 12 человек
11:19
В Петербурге поймали рецидивиста-домушника, обокравшего частный дом в Ленобласти
11:15
В Петербурге задержали женщину-курьера, за обман пенсионерки с Бухарестской улицы
10:51
В Ленобласти задержали подростка из Новогорелова, стрелявшего из аэрозольного пистолета
10:41
В Красном Селе задержали пьяного ревнивца, ранившего ножом бывшую жену
10:24
В Ленобласти водитель грузового такси «ГАЗ» скрылся после ДТП, бросив погибшего пассажира
23:50
СКА разгромил «Барыс» со счетом 7:0
16:01
На развязке КАД с Выборгским шоссе перекроют съезд
14:35
В Петербурге бывший доходный дом купца Давида Быховского признали региональным памятником
14:04
Музей дизайна «Основа» представляет выставку работ Эрте в Санкт-Петербурге в новом музее!
12:10
В Ленобласти возбудили уголовное дело по факту исчезновения 17-летнего юноши в Янино
12:03
В Ленобалсти в деревне Большие Поля после пожара обнаружены тела пожилой пары
11:48
В пяти районах Петербурга планируют ограничить движение транспорта
11:30
Выставка работ петербургского художника Павла Назима
11:27
Концерт ABBA-The Beatles в исполнении симфонического оркестра "Impulse orchestra"
11:19
В Ленобласти мигрант устроил поножовщину в промзоне «Фосфорит»
11:10
В Петербурге задержали стрелявшего на улице Ярослава Гашека
10:52
В Петербурге задержали подозреваемого в квартирной краже улица Смолячкова
10:44
В Петербурге после ночной драки у бара задержаны трое мужчин и девушка
10:37
В Парголово задержали подозреваемого в уличном нападении и грабеже
09:50
Полицейсике изъяли около 50 тысяч литров сомнительной спиртосодержащей жидкости
20:48
В Ленобласти по подозрению в получении взятки задержали главу МО Колчановское сельское поселение
15:44
В Ленобласти в ДТП автобуса и иномарки пострадали два человека
Питерец.ру » Происшествия » В Красном Селе задержали пьяного ревнивца, ранившего ножом бывшую жену

В Красном Селе задержали пьяного ревнивца, ранившего ножом бывшую жену

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали нетрезвого ревнивца, ранившего ножом бывшую жену

В ночь на 2 марта полицейские Красносельского района Петербурга получили информацию о нападении с ножом на бывшую супругу в частном доме на улице Комсомольской в Красном Селе.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, оперативно задержали 41-летнего неработающего мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

Предварительно установлено, что во время визита в дом по указанному адресу, на почве ревности, во время ссоры, подозреваемый нанес своей бывшей жене ножевые ранения в спину.

39-летняя пострадавшая с ранениями была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Полицейские изъяли нож с места происшествия.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

