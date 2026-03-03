В Красном Селе задержали пьяного ревнивца, ранившего ножом бывшую жену

В ночь на 2 марта полицейские Красносельского района Петербурга получили информацию о нападении с ножом на бывшую супругу в частном доме на улице Комсомольской в Красном Селе.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, оперативно задержали 41-летнего неработающего мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

Предварительно установлено, что во время визита в дом по указанному адресу, на почве ревности, во время ссоры, подозреваемый нанес своей бывшей жене ножевые ранения в спину.

39-летняя пострадавшая с ранениями была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Полицейские изъяли нож с места происшествия.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.