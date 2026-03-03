В Петербурге поймали рецидивиста-домушника, обокравшего частный дом в Ленобласти

2 марта в поселке Мыза-Ивановка Ленинградской области, на Шоссейной улице, произошло преступление: неизвестное лицо проникло в частный дом, взломав окно, и похитило имущество на общую сумму 225 000 рублей. После совершения кражи злоумышленник скрылся с места преступления.

В тот же день сотрудники уголовного розыска ГУ МВД задержали подозреваемого. Им оказался 47-летний неработающий мужчина, ранее неоднократно судимый за кражи, имеющий на своем счету 14 судимостей. Задержание произошло у дома 9 по Приневской улице, в Невском районе Санкт-Петербурга.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 158, части 3 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Подозреваемый был задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на выявление возможных других преступлений, совершенных задержанным.