В Петербурге задержали троих налетчиков на гипермаркеты

3 марта вечером, около 17 часов поступило сообщение из службы безопасности гипермаркета на Европейском проспекте в городе Кудрово. Согласно информации, после просмотра записей с камер видеонаблюдения было установлено, что примерно за два часа до этого трое неустановленных лиц похитили товары на значительную сумму. Они загрузили украденное в автомобиль «ВАЗ-21099» и скрылись.

Позднее, в 17:10, поступило еще одно обращение от администратора магазина на улице Коллонтай, на территории того же гипермаркета. Двое неизвестных, сложив в сумку различные товары, прошли через противокражные рамки, угрожая персоналу пистолетом, и скрылись.

Проверка записей с камер наблюдения подтвердила, что в обоих случаях злоумышленники использовали автомобиль «ВАЗ-21099». Для их поимки был введен план «Перехват».

Менее чем через час, у дома 73 корпус 2 по улице Софийской, патрульно-постовая служба остановила разыскиваемый автомобиль. За рулем находился 23-летний уроженец Дагестана, а в качестве пассажиров — двое ранее судимых соотечественников, 23 и 25 лет.

Все трое были доставлены в отдел полиции и привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Материальный ущерб устанавливается. Изъят травматический пистолет, который не зарегистрирован и не принадлежит ни одному из задержанных. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.