Проект благоустройства набережной в Тихвине стал победителем конкурса «Благоустрой!»

Проект по благоустройству набережной в Тихвине стал триумфатором на федеральном студенческом конкурсе под названием «Благоустрой!». Эта инициатива была разработана и представлена жюри талантливыми студентками Санкт-Петербургской академии имени А.Л. Штиглица — Дарьей Виноградовой, Василисой Циганчук и Ксенией Эверт, под чутким руководством министра строительства Российской Федерации Ирека Файзуллина.

В ходе церемонии награждения председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Денис Беляев выразил свои искренние поздравления участницам с успешным выступлением в финале данного всероссийского конкурса. Проект, который они представили, нацелен на благоустройство набережной реки Тихвинки и включает в себя создание новой прогулочной зоны в исторической части города. Эта зона будет расположена на участке, который простирается от подвесного моста до улицы Советской, что позволит жителям и туристам наслаждаться живописными видами и комфортной атмосферой.

По словам Дениса Беляева, в планах на весну следующего года — вынести данный проект на федеральное голосование, что даст возможность широкой аудитории выразить свое мнение о его реализации. Кроме того, существует возможность доработки проекта, чтобы представить его на Всероссийском конкурсе проектов благоустройства, что может открыть новые горизонты для его реализации.

В этом конкурсе приняли участие более двух тысяч студентов, представляющих 74 региона России, что подчеркивает его масштаб и значимость. В финал вышли 27 лучших работ, каждая из которых обладает потенциалом для реализации в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В Ленинградской области региональными экспертами конкурса выступили специалисты комитета по ЖКХ и Центра компетенций, которые помогли оценить представленные проекты и выбрать наиболее перспективные идеи для дальнейшей работы.