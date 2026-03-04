На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют два съезда

Федеральное казенное учреждение Управление автомобильных дорог «Северо-Запад» сообщает о том, что на 65 километре кольцевой автодороги (КАД) в Санкт-Петербурге начнутся дорожные работы, которые повлекут за собой полное перекрытие съездов номер 9 и 12 на транспортной развязке КАД, пересекающейся с Московским шоссе, также известным как М-10 «Россия». Начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад», Илья Пузыревский, проинформировал, что в ночь с 5 на 6 марта запланированы работы по восстановлению деформационного шва, в результате чего съезды с Московского шоссе и Витебского проспекта на внутреннее кольцо КАД будут полностью закрыты для движения всех видов транспортных средств.

Эти дорожные работы будут выполняться в соответствии с заранее утвержденной и согласованной схемой организации дорожного движения, что подразумевает, что все необходимые меры безопасности и информирования водителей будут соблюдены. В частности, на участке, где будут проводиться работы, будут установлены временные дорожные знаки, а также водоналивные барьеры, которые будут служить ограждением для защиты как рабочих, так и проезжающих мимо автомобилей. Кроме того, будет смонтирована световая сигнализация, включающая в себя сигнальные фонари для обеспечения видимости в темное время суток.

Пузыревский также отметил, что для минимизации возможных заторов на дорогах и обеспечения безопасности водителей, работы с полным перекрытием движения по указанным съездам будут проводиться в ночное время. Конкретно, это будет происходить с 23:30 до 06:00, когда интенсивность дорожного движения наименьшая, что позволит избежать значительных неудобств для автомобилистов. Важно отметить, что такие меры принимаются для того, чтобы обеспечить качественное выполнение дорожных работ, что в конечном итоге приведет к улучшению состояния дороги и повышению безопасности на этом участке. Водителям рекомендуется заранее планировать свои маршруты и учитывать возможные изменения в движении, чтобы избежать неприятных ситуаций во время поездок.