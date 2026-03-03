Выставка «Энергетизм» в «Доме Ангелов»

С 5 по 15 марта в арт-резиденции под названием «Дом Ангелов», основанной Алексеем Владимировичем Соловьевым, проходит уникальная выставка под названием «Энергетизм». Это событие является частью фестиваля ARG Festival и посвящено творчеству выдающегося художника Александра Рычкова-Галактионова. Выставка не просто демонстрирует работы художника, но и погружает зрителей в его философию и эстетику, которые определяют его мировоззрение и подход к искусству. Само название выставки, «Энергетизм», отражает идею о том, что искусство представляет собой форму энергоинформационного взаимодействия человека с чем-то запредельным, выходящим за рамки обыденного восприятия.

Выбор места для проведения выставки не случаен. «Дом Ангелов» — это пространство, в котором Алексей Соловьев стремится продемонстрировать, как искусство может преодолевать физические границы и соединять людей через глубокие идеи и чувства. Будучи куратором выставки, Соловьев объединяет различные сюжеты и имена, создавая уникальную атмосферу, в которой зритель может не только увидеть произведения искусства, но и ощутить их глубокую связь с душой и окружающим миром. Он предлагает зрителям действенные способы познания, основанные на творческих вселенных художников, которые делятся своими переживаниями и мыслями через свои работы.

В Манифесте выставки говорится о том, что в эпоху смены тысячелетий, когда человечество находится на пороге нового восприятия реальности, энергетизм предлагает путь от пассивного созерцания к активному и осознанному диалогу с миром идей и космических энергий. Эта выставка является приглашением к разговору о том, что истинное искусство всегда находится «за пределами интеллекта». Как поэзия, которая живет между строк, и музыка, звучащая за пределами нот, так и выставка «Энергетизм» предлагает зрителю возможность прикоснуться к глубинам человеческого опыта.

Посетители выставки смогут познакомиться с ключевыми идеями концепции и постичь всю глубину личности Александра Рычкова-Галактионова. В «Доме Ангелов» будут представлены как произведения самого художника, так и работы других авторов, которые отражают философские настроения и идеи, близкие к его художественной позиции. Эти произведения помогут зрителям глубже понять, как различные художники интерпретируют и передают свои взгляды на искусство и жизнь.

Выставка «Энергетизм» предназначена для тех, кто готов выйти за рамки привычного эстетического восприятия. Это не просто выставка, а попытка прикоснуться к сверхчувственному опыту, где красота, гармония и искусство становятся вечно меняющимися категориями истины. В этом пространстве зрители смогут ощутить, как искусство может быть не только зрелищем, но и глубоким внутренним переживанием, способным трансформировать восприятие реальности.

Адрес: Арт-резиденция А. В. Соловьева «Дом Ангелов», ул. Медиков, 10/1. Посещение по записи +7(812)303-77-77.