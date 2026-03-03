ента новостей

«Зенит» обыграл «Балтику» со счетом 1:0
Выставка «Отражения»
Выставка «Новая красота»
Проект благоустройства набережной в Тихвине стал победителем конкурса «Благоустрой!»
В Петербурге стартовал Чемпионат России по самбо
В историческом квартале Петербурга построят детский сад
Выставка «Энергетизм» в «Доме Ангелов»
В Ленобласти в ДТП с автобусом и такси пострадали 12 человек
В Петербурге поймали рецидивиста-домушника, обокравшего частный дом в Ленобласти
В Петербурге задержали женщину-курьера, за обман пенсионерки с Бухарестской улицы
В Ленобласти задержали подростка из Новогорелова, стрелявшего из аэрозольного пистолета
В Красном Селе задержали пьяного ревнивца, ранившего ножом бывшую жену
В Ленобласти водитель грузового такси «ГАЗ» скрылся после ДТП, бросив погибшего пассажира
СКА разгромил «Барыс» со счетом 7:0
На развязке КАД с Выборгским шоссе перекроют съезд
В Петербурге бывший доходный дом купца Давида Быховского признали региональным памятником
Музей дизайна «Основа» представляет выставку работ Эрте в Санкт-Петербурге в новом музее!
В Ленобласти возбудили уголовное дело по факту исчезновения 17-летнего юноши в Янино
В Ленобалсти в деревне Большие Поля после пожара обнаружены тела пожилой пары
В пяти районах Петербурга планируют ограничить движение транспорта
Выставка работ петербургского художника Павла Назима
Концерт ABBA-The Beatles в исполнении симфонического оркестра "Impulse orchestra"
В Ленобласти мигрант устроил поножовщину в промзоне «Фосфорит»
В Петербурге задержали стрелявшего на улице Ярослава Гашека
В Петербурге задержали подозреваемого в квартирной краже улица Смолячкова
В Петербурге после ночной драки у бара задержаны трое мужчин и девушка
В Парголово задержали подозреваемого в уличном нападении и грабеже
Полицейсике изъяли около 50 тысяч литров сомнительной спиртосодержащей жидкости
В Ленобласти по подозрению в получении взятки задержали главу МО Колчановское сельское поселение
В Ленобласти в ДТП автобуса и иномарки пострадали два человека
В Петербурге стартовал Чемпионат России по самбо

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
В Петербурге стартовал Чемпионат России по самбо: победители и призеры соревнований выйдут на международную арену под флагом и гимном страны в составе национальной сборной

2 марта в спортивном комплексе «Арена» в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие 5-го Чемпионата России по самбо. Это событие привлекло внимание не только местных жителей, но и любителей самбо со всей страны, поскольку в течение четырех дней на коврах этого главного национального турнира выступят около 1000 спортсменов, представляющих более 70 регионов Российской Федерации. Санкт-Петербург делегировал на соревнования более 50 своих атлетов, среди которых выделяются такие именитые спортсмены, как Рустам Талдиев, Сергей Кирюхин и Екатерина Дорошенко, которые являются лидерами сборной России.

На чемпионате будет разыграно 22 комплекта наград, которые будут вручены как в спортивном самбо среди мужчин и женщин, так и в боевом самбо среди сильнейших мужчин. Открытие турнира прошло в торжественной обстановке, в которой принял участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский. В своем выступлении он подчеркнул значимость города как спортивной столицы страны, отметив, что в разные годы здесь проводились множество соревнований международного уровня. «Для нас большая честь, что уже в пятый раз Чемпионат России по самбо проходит именно в нашем городе. Я хотел бы выразить благодарность всем организаторам этого мероприятия, включая Министерство спорта России, международную, российскую и петербургскую федерации самбо, а также партии «Единая Россия», которая делает многое для развития этого поистине русского вида спорта», - отметил вице-губернатор.

Этот чемпионат имеет особое значение, так как он станет ключевым этапом отбора на международные турниры. Спортсмены, которые по итогам чемпионата попадут в состав национальной сборной, впервые за долгий период смогут выступать на международной арене под флагом и гимном России. Это важный момент для отечественного спорта, так как победители чемпионата России получат возможность защищать честь страны на чемпионате мира, а обладатели серебряных медалей войдут в состав сборной команды России для участия в чемпионате Европы.

Соревнования будут проходить до 6 марта в КСК «Арена», и вход для зрителей будет свободным, что позволит всем желающим поддержать своих любимых спортсменов. Кроме того, для тех, кто не сможет посетить турнир лично, организована онлайн-трансляция, которая будет доступна на сайте Всероссийской федерации самбо. Это даст возможность всем поклонникам этого вида спорта следить за поединками и переживать за своих фаворитов в режиме реального времени. Чемпионат обещает быть ярким и насыщенным событиями, и, безусловно, станет важной вехой в спортивной карьере многих участников.

