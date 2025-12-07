В Петербурге задержаны подозреваемые в мошенничестве с покупкой квартиры пенсионера

В Московском районе Петербурга 5 декабря в полицию поступило сообщение о мошенничестве, в результате которого была незаконно приобретена квартира стоимостью 14 миллионов рублей, расположенная на улице Типанова.

По предварительным данным, злоумышленники выявили 70-летнего петербуржца, склонного к асоциальному поведению, и склонили его к приватизации, а затем и к продаже его жилья.

В результате оперативных действий, в тот же день сотрудники уголовного розыска задержали двоих подозреваемых в совершении данного преступления: 31-летнюю женщину из Сертолово и 54-летнего мужчину из Санкт-Петербурга.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159, часть 4 УК РФ, квалифицирующей мошенничество в особо крупном размере. Задержанные помещены под стражу в соответствии со статьей 91 УПК РФ.