Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали домушника, обокравшего квартиру в Сосновом Бору

В Петербурге поймали домушника, обокравшего квартиру в Сосновом Бору

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Петербурга задержали подозреваемого в квартирной краже в Сосновом Бору

21 октября, около 15 часов 30 минут, оперативниками у дома номер 17 по улице Дыбенко был задержан 51-летний гражданин, проживающий в этом же районе. Данный гражданин подозревается в причастности к краже.

Предварительным расследованием, проведённым сотрудниками полиции, установлено, что в дневное время 21 октября неустановленное лицо, взломав входную дверь, проникло в квартиру, расположенную на шестом этаже дома номер 19 по улице 50 лет Октября в городе Сосновый Бор, Ленинградской области.

Из квартиры были похищены драгоценности, общая стоимость которых оценивается более чем в 300 000 рублей.

В отношении задержанного применена мера пресечения в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Похищенное имущество в полном объёме возвращено законному владельцу.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные действия, цель которых - выявить возможные другие преступления, в которых мог быть замешан задержанный.

Все по теме: Ленобласть, Сосновый Бор, кража
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
