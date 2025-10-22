В Петербурге поймали домушника, обокравшего квартиру в Сосновом Бору

21 октября, около 15 часов 30 минут, оперативниками у дома номер 17 по улице Дыбенко был задержан 51-летний гражданин, проживающий в этом же районе. Данный гражданин подозревается в причастности к краже.

Предварительным расследованием, проведённым сотрудниками полиции, установлено, что в дневное время 21 октября неустановленное лицо, взломав входную дверь, проникло в квартиру, расположенную на шестом этаже дома номер 19 по улице 50 лет Октября в городе Сосновый Бор, Ленинградской области.

Из квартиры были похищены драгоценности, общая стоимость которых оценивается более чем в 300 000 рублей.

В отношении задержанного применена мера пресечения в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Похищенное имущество в полном объёме возвращено законному владельцу.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные действия, цель которых - выявить возможные другие преступления, в которых мог быть замешан задержанный.