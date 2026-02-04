В Петербурге задержали юного курьера мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Энергетиков

3 февраля, около 12 часов сотрудники уголовного розыска задержали 18-летнего юношу возле дома номер 37 по Балтийской улице. Он подозревается в совершении мошеннических действий, послуживших причиной для возбуждения уголовного дела.

Ранее, 24 января в 11:20, в правоохранительные органы Красногвардейского района Петербурга обратилась 79-летняя женщина, проживающая по адресу: проспект Энергетиков, дом 31. По ее словам, злоумышленники, выдававшие себя за работников различных организаций, обманным путем убедили ее снять со счета 192 000 рублей и передать деньги курьеру.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 159, часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей данные действия как мошенничество. В настоящее время, подозреваемый находится под стражей на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.