В Петербурге задержали избившего оппонента в ночном клубе на проспекте Медиков

В полицию Петроградского района Петербурга 2 ноября в 00:55 поступило сообщение о потасовке в развлекательном заведении, расположенном по адресу: проспект Медиков, дом 3.

Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции обнаружили 28-летнего мужчину с травмами лица, потребовавшими госпитализации.

Позднее, в ходе оперативных мероприятий, был задержан 40-летний гражданин, подозреваемый в причастности к данному инциденту. Согласно предварительной информации, конфликт между мужчинами возник спонтанно на почве алкогольного опьянения, в результате чего подозреваемый нанес удар потерпевшему.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

На основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации подозреваемый был задержан и помещён под стражу.