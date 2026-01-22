ента новостей

12:44
В Петербурге здание Охтинского низшего механико-технического училища признали региональным памятником
12:41
В Адмиралтейском и Приморском районах планируют ограничить движение транспорта
12:39
Беглов и Бельский поздравили ветеранов и блокадников
12:35
Александр Беглов и Валентина Матвиенко обсудили вопросы развития Петербурга
09:41
В Петербурге задержали подростка, разгромившего остановочный павильон на проспекте Луначарского
09:36
Концерт «В вихре русского вальса» в Фельдмаршальском зале Эрмитажа
09:33
В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Тамбасова
09:28
В Петербурге поймали пожилого "дропа", ставшего участником обмана пенсионерки с Петровского проспекта
13:23
В четырех районах Петербурга планируют ограничить движение транспорта
13:17
В Петербурге задержали "дропа" из Красноярского края, помогавшего обмануть пенсионерку из Пушкина
13:13
Беглов и Миллер обсудили проекты модернизации энергетического комплекса Петербурга
10:35
В Петербурге 16-летняя девушка распылила слезоточивый газ в салоне автобуса
10:26
В Петербурге задержан курьер мошенников, обманувших пенсионерку с Серебристого бульвара
10:22
В Сестрорецке задержали подозреваемого в поджоге иномарки
10:19
В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионерки с Большого Сампсониевского проспекта
10:14
В Петербурге задержаны вандалы, раскрасившие вагоны в трамвайном парке 
09:51
В торговом центре на севере Петербурга молодой человек погиб после конфликта с охраной
15:40
День освобождения поселка Мга от немецко-фашистских захватчиков
15:32
В Петербурге полицейские выявили коррупционное преступление в сфере подключения объектов к электроснабжению
15:01
В Петербурге начался капитальный ремонт набережной Адмиралтейского канала
14:54
В Петербурге бывший доходный дом дешёвых квартир Императорского человеколюбивого общества признали региональным памятником
14:51
В Петербурге бывшее здание ремесленного училища Русского технического общества признали региональным памятником
14:46
Выставка «Зоосад в годы блокады»
14:43
В Петербурге состоялось открытие новой сцены Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина
14:30
В Тосно мужчина с перцовым баллончиком напал на прохожую на улице Боярова
14:21
На Кронверкской набережной перевернулся внедорожник Geely
14:12
На трассе «Кола» при столкновении легковушки и бензовоза погибли два человека
14:05
В Петербурге у посетителя бара на Невском проспекте из кармана куртки похитили миллион рублей
14:01
В Петербурге задержали сочинца, за убийство мужчины в подвале дома на набережной реки Фонтанки
13:54
Кинопоказ документального фильма «Чудеса Ксении Блаженной»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В торговом центре на севере Петербурга молодой человек погиб после конфликта с охраной

В торговом центре на севере Петербурга молодой человек погиб после конфликта с охраной

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Приморского района проводят проверку по факту инцидента в торговом центре на севере Петербурга

21 января в правоохранительные органы Приморского района Петербурга поступило заявление о происшествии в торговом центре «Сити Молл» на Коломяжском проспекте, дом 17, где произошла стычка между покупателем и работниками службы безопасности.

По предварительной информации, около 19:45 в магазине, во время задержания 24-летнего молодого человека, подозреваемого в попытке хищения, возникла словесная перепалка между ним и охранниками, которая переросла в физическое столкновение. В ходе потасовки мужчина применил газовый баллончик против своих противников.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ППС задержали троих участников инцидента: охранников в возрасте 64 и 19 лет, а также 18-летнего уборщика. Еще один участник конфликта, 32-летний охранник, с места происшествия ушел и объявлен в розыск.

После инцидента 24-летний мужчина был доставлен в больницу в критическом состоянии, где впоследствии скончался. Задержанные лица были доставлены в отделение полиции, где на них были составлены административные протоколы по статье 20.1 часть 1 КоАП РФ. С места происшествия изъято газовое устройство.

Полиция предпринимает действия по поиску скрывшегося участника инцидента. Документы переданы в следственные органы, где рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Все по теме: Приморский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

6-10-2025, 11:09
На Пискарёвском проспекте дорожный конфликт завершился стрельбой
12-09-2025, 14:24
В Петергофе в ходе дорожного конфликта велосипедист угрожал ножом таксисту
29-12-2025, 09:35
В Приморском районе житель Москвы стрелял из травмата в двух петербуржцев
15-05-2025, 13:21
На шоссе Революции конфликт троих мужчин закончился стрельбой
23-07-2025, 19:00
На улице Курчатова на проходной завода женщину ранили стрелой из лука
13-10-2025, 14:00
В Петербурге задержали участников массовой драки на улице Шевченко

Происшествия на дорогах

21-01-2026, 14:21
На Кронверкской набережной перевернулся внедорожник Geely
21-01-2026, 14:12
На трассе «Кола» при столкновении легковушки и бензовоза погибли два человека
20-01-2026, 10:47
В Ропше иномарка насмерть сбила пешехода
19-01-2026, 15:57
В Ленобласти пассажирский автобус вылетел в кювет на подъезде к Усть-Луге
Наверх