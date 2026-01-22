В торговом центре на севере Петербурга молодой человек погиб после конфликта с охраной

21 января в правоохранительные органы Приморского района Петербурга поступило заявление о происшествии в торговом центре «Сити Молл» на Коломяжском проспекте, дом 17, где произошла стычка между покупателем и работниками службы безопасности.

По предварительной информации, около 19:45 в магазине, во время задержания 24-летнего молодого человека, подозреваемого в попытке хищения, возникла словесная перепалка между ним и охранниками, которая переросла в физическое столкновение. В ходе потасовки мужчина применил газовый баллончик против своих противников.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ППС задержали троих участников инцидента: охранников в возрасте 64 и 19 лет, а также 18-летнего уборщика. Еще один участник конфликта, 32-летний охранник, с места происшествия ушел и объявлен в розыск.

После инцидента 24-летний мужчина был доставлен в больницу в критическом состоянии, где впоследствии скончался. Задержанные лица были доставлены в отделение полиции, где на них были составлены административные протоколы по статье 20.1 часть 1 КоАП РФ. С места происшествия изъято газовое устройство.

Полиция предпринимает действия по поиску скрывшегося участника инцидента. Документы переданы в следственные органы, где рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.