В Петербурге задержали троих жителей Оренбурга за драку возле бара на улице Подвойского

Ранним утром 14 декабря, около 06 часов 50 минут, в отдел полиции Невского района Петербурга поступил вызов о потасовке у бара, расположенного в доме номер 38 по улице Подвойского.

Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы задержали и доставили в отдел полиции троих граждан из Оренбургской области, их возраст — 26, 27 и 28 лет, для выяснения обстоятельств произошедшего.

По предварительным данным, все трое задержанных, находясь в нетрезвом состоянии, в ходе спонтанной ссоры, перешедшей в физическое насилие, нанесли телесные повреждения посетителю увеселительного заведения.

Пострадавшего госпитализировали с полученными травмами. В настоящее время по данному инциденту проводится проверка.