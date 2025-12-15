ента новостей

В Петербурге завершились международные соревнования «Чирмания – Питер»
11:54
В Петербурге школьник напал с ножом на учителя и пытался совершить суицид
10:04
В Петергофе задержаны трое вымогателей, требовавших крупную сумму от имени силовых структур
09:32
В Петербурге задержали троих жителей Оренбурга за драку возле бара на улице Подвойского
09:26
В петербурге поймали подозреваемого в грабеже в метро на станции "Ладожская" 
09:23
Появились новые подробности по поводу стрельбы на пляже Бонди в Австралии
14:49
На Полюстровском проспекте водитель иномарки погиб после наезда на фонарный столб
14:39
В массовом ДТП на Октябрьской набережной пост радали два человека
14:36
В Ленобласти мусоровоз насмерть сбил велосипедиста
14:29
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге хозпостройки в Орехово
14:26
В Шушарах под колесами грузовика погибла 70-летняя женщина
14:24
В Петербурге задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин на Московском проспекте
16:26
Балет-феерия «Бал сказок» в БКЗ
16:10
Выставка американского фотографа Стивена Уилкса «День и ночь»
13:23
В двух районах Петербурга планируются ограничения движения транспорта
13:15
День Конституции Российской Федерации
12:05
В Колпино задержали «дропа» мошенников, обманувших двух пенсионерок
12:03
В центре Петербурга подростки стреляли из сигнального пистолета в сторону петербуржца
11:59
На Коломенской улице двое мужчин жестоко избили петербуржца
11:55
В Петербурге поймали студента "дропа", участника обмана пенсионерки с улицы Бабушкина
11:52
В Ленобласти грузовик насмерть сбил пожилого мужчину
09:25
Полицейские провели масштабный рейд по стройкам во Всеволожском районе
16:33
На автодроме «Игора драйв» ветераны СВО получили машины для занятий адаптивным картингом
16:29
В Петербурге открылась выставка лучших дипломных работ выпускников академии им. Штиглица
16:26
В Госдуме поддержали расширение льгот для производителей электроники
16:20
В Ленобласти сотрудники ГАИ задержали распространителя синтетических наркотиков 
16:13
В Светогорске иномарка съехала в кювет. Водитель погиб
16:09
В деревне Порошкино пешеход погиб под колесами грузовика
15:12
В Петербурге задержали посетителя гипермаркета, разпылившего газ в оппонента
15:05
В Приморском районе пьяный мужчина кидал питарды из окна квартиры
В Петербурге задержали троих жителей Оренбурга за драку возле бара на улице Подвойского

Полицейские Невского района задержали троих оренбуржцев за драку у бара на улице Подвойского

Ранним утром 14 декабря, около 06 часов 50 минут, в отдел полиции Невского района Петербурга поступил вызов о потасовке у бара, расположенного в доме номер 38 по улице Подвойского.

Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы задержали и доставили в отдел полиции троих граждан из Оренбургской области, их возраст — 26, 27 и 28 лет, для выяснения обстоятельств произошедшего.

По предварительным данным, все трое задержанных, находясь в нетрезвом состоянии, в ходе спонтанной ссоры, перешедшей в физическое насилие, нанесли телесные повреждения посетителю увеселительного заведения.

Пострадавшего госпитализировали с полученными травмами. В настоящее время по данному инциденту проводится проверка.

