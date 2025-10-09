В Петербурге задержали участников массовой драки на Звенигородской улице

В ночь с 8 на 9 октября в дежурную часть полиции Адмиралтейского района Петербурга поступил экстренный вызов в связи с инцидентом у питейного заведения по адресу: Звенигородская улица, дом 1.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили факт конфликтной ситуации между двумя группами лиц, которая перерсла в физическое столкновение. В результате инцидента один из участников потасовки получил телесные повреждения, потребовавшие его госпитализации в ближайшее медицинское учреждение.

На месте инцидента сотрудники полиции произвели задержание шести граждан в возрасте от девятнадцати до двадцати девяти лет. Все задержанные были доставлены в районный отдел полиции для проведения дальнейших процессуальных действий и выяснения обстоятельств произошедшего.

На основании факта нарушения общественного порядка и установленных обстоятельств в отношении задержанных лиц были оформлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.1, части 1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, квалифицирующей деяние как "мелкое хулиганство". В настоящее время проводится всесторонняя проверка для полного выяснения всех обстоятельств инцидента и установления причин произошедшего.