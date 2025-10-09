ента новостей

12:26
В Ленобласти пожилой мужчина на «Жигулях» упал в карьер и погиб
11:55
На Пулковском шоссе мужчину расстреляли на глазах у детей
11:43
В Петербурге задержали участников массовой драки на Звенигородской улице
11:32
В Петербурге нетрезвая женщина брызнула из перцового балогчика в лицо подростка
19:50
В Петербурге перезахоронят останки 76 бойцов Красной армии, погибших при обороне Ленинграда
19:45
В Приморском районе школьницу задержали за поджог вышки сотовой связи
16:22
На Петергофском шоссе открылся новый многофункциональный стадион
12:25
Александр Беглов обсудил с Александром Новаком петербургскую энергетику
11:42
В центре Петербурга застрелили известного архитектора на глазах у дочери
11:25
В Петербурге задержали женщину, ударвшую ножом знакомую в ходе бытовой ссоры
11:19
Полицейские задержали водителя «Форда», который угрожал пистолетом в ходе дорожного конфликта на Октябрьской набережной
11:12
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Северного проспекта
11:07
В Невском районе задержали стрелка из пневматики у детской площадки
11:04
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера с проспекта Ветеранов
11:02
В Петергофе грабитель ударил ножом посетителя магазина
13:40
В Тихвинском районе 54-летний мотоциклист погиб, вылетев в кювет
13:09
В Герценовском университете презентовали новый роман Александры Марининой
12:59
Выставка работ людей старшего возраста «Добрых рук мастерство»
11:36
Приморский парк Победы отмечает 80-летие
11:30
Александр Беглов поздравил Владимира Путина с днём рождения
11:23
В Ленобласти пьяный водитель на иномарке врезался в дерево. Погиб пассажир
11:18
На Васильевском острове мигрант напал на бригаду скорой помощи
11:14
В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с Будапештской улицы
11:10
В Ленобласти задержали подозреваемого о в нападении на курьера службы доставки в деревне Новое Девяткино
11:04
В Гатчине задержали подозреваемых в похищении человека
11:00
На трассе "Нарва" легковушка вылетела с дороги и перевернулась. Пострадала женщина и двое детей
10:54
В Ленобласти задержали женщину, «заказавшую» убийство своего мужа
19:24
Выставка «Живой Пушкин»
16:17
В Петербурге предлагают освободить плавучие музеи от транспортного налога
16:06
Беглов назначил председателя КРТИ Петербурга
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали участников массовой драки на Звенигородской улице

В Петербурге задержали участников массовой драки на Звенигородской улице

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали участников драки у бара на Звенигородской улице

В ночь с 8 на 9 октября в дежурную часть полиции Адмиралтейского района Петербурга поступил экстренный вызов в связи с инцидентом у питейного заведения по адресу: Звенигородская улица, дом 1.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили факт конфликтной ситуации между двумя группами лиц, которая перерсла в физическое столкновение. В результате инцидента один из участников потасовки получил телесные повреждения, потребовавшие его госпитализации в ближайшее медицинское учреждение.

На месте инцидента сотрудники полиции произвели задержание шести граждан в возрасте от девятнадцати до двадцати девяти лет. Все задержанные были доставлены в районный отдел полиции для проведения дальнейших процессуальных действий и выяснения обстоятельств произошедшего.

На основании факта нарушения общественного порядка и установленных обстоятельств в отношении задержанных лиц были оформлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.1, части 1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, квалифицирующей деяние как "мелкое хулиганство". В настоящее время проводится всесторонняя проверка для полного выяснения всех обстоятельств инцидента и установления причин произошедшего.

Все по теме: Адмиралтейский район, телесные повреждения
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

6-10-2025, 10:50
В центре Петербурга полиция задержала участников драки
10-09-2025, 14:03
На Московском проспекте задержали участников массовой драки
23-06-2025, 10:16
На Бухарестской улице в кафе произошла массовая драка
27-07-2025, 14:43
В Московском районе задержали двоих любителей пострелять из «травмата»
29-05-2025, 12:42
Полицейские задержали участников драки у метро "Технологический институт"
22-09-2025, 14:13
В Петроградском районе задержали участников драки на улице Бармалеева

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:26
В Ленобласти пожилой мужчина на «Жигулях» упал в карьер и погиб
7-10-2025, 13:40
В Тихвинском районе 54-летний мотоциклист погиб, вылетев в кювет
7-10-2025, 11:23
В Ленобласти пьяный водитель на иномарке врезался в дерево. Погиб пассажир
7-10-2025, 11:00
На трассе "Нарва" легковушка вылетела с дороги и перевернулась. Пострадала женщина и двое детей
Наверх