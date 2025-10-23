В Парголово мужчина напал на подростка в лифте жилого дома

Полицейские Выборгского района Санкт-Петербурга произвели задержание 31-летнего гражданина, подозреваемого в совершении грабежа в отношении несовершеннолетнего.

Согласно предварительным данным, инцидент произошел в лифте жилого дома, расположенного на Заречной улице в поселке Парголово. Злоумышленник, будучи взрослым мужчиной, совершил нападение на 14-летнего подростка. Применив физическое воздействие в виде захвата за шею и угрожая нанесением телесных повреждений, он потребовал передачи личного имущества и денежных средств.

Жертва, испытывая страх за свою безопасность, передала нападавшему мобильный телефон, оценочная стоимость которого составляет 10 тысяч рублей. После завладения имуществом преступник скрылся с места происшествия.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, было установлено местонахождение злоумышленника. Он был задержан во дворе дома №21, расположенного на улице Валерия Гаврилова. В ходе личного досмотра у задержанного был обнаружен похищенный мобильный телефон.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей данное деяние как грабеж. В настоящее время задержанный содержится в изоляторе временного содержания отдела полиции.