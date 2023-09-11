В Ленобласти в пригородный автобус въехала “Газель Некст»

Сегодня днем около 15 часов 00 минут к полицейским Тосненского района Ленобласти поступило сообщение о ДТП с участием пригородного автобуса на 635-км трассы М-10 "Россия".

Полицией установлено, что в автобус маршрута № 320 "Тосно-Любань", остановившегося для высадки пассажиров на остановке общественного транспорта, въехал автомобиль "Газель Некст", двигавшийся в попутном направлении.

В результате столкновения травмы легкой степени тяжести получила 36-летняя пассажирка автобуса, пострадавшую госпитализировали.

Водители автобуса и «Газели», мужчины 63 и 48 лет, не пострадали.

По предварительной информации, водитель "Газели" отвлекся во время движения.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП.