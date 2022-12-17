В Петербурге рейсовый автобус врезался в столб. Пострадал 65-летний пассажир

Накануне вечером около 22 часов 40 минут 53-летний водитель автобуса, при повороте направо на перекрестке Трамвайного проспекта и проспекта Стачек совершил наезд на столб.

В результате ДТП 65-летний пассажир госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Водитель автобуса имел внешние признаки алкогольного опьянения, но от медицинского освидетельствования отказался. В отношении него составлен протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

По факту ДТП полиция проводит проверку.