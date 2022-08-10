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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе женщина выпрыгнула из окна квартиры

В Невском районе женщина выпрыгнула из окна квартиры

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Опубликовал: Anton78
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Полицеййские проводят проверку по факту падения из окна женщины в Невском районе

Вчера поздним вечером около 21 часа 25 минут к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение о том, что в медицинское учреждение доставлена 28-летняя жительница Новгородской области в тяжелом состоянии. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что при невыясненных обстоятельствах женщина выпала из окна 2-го этажа дома 24 корпус 1 по улице Дыбенко.

В полицию доставлен сожитель пострадавшей, 47-летний неработающий, для проверки на причастность к падению женщины. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район падение с высоты
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