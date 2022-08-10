В Невском районе женщина выпрыгнула из окна квартиры

Вчера поздним вечером около 21 часа 25 минут к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение о том, что в медицинское учреждение доставлена 28-летняя жительница Новгородской области в тяжелом состоянии. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что при невыясненных обстоятельствах женщина выпала из окна 2-го этажа дома 24 корпус 1 по улице Дыбенко.

В полицию доставлен сожитель пострадавшей, 47-летний неработающий, для проверки на причастность к падению женщины. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.