В Петербурге «форточника» из Махачкалы изобличили еще в двух кражах

В Петербурге «форточника» из Махачкалы изобличили еще в двух кражах

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Сотрудники уголовного розыска изобличили «форточника» из Махачкалы еще в двух кражах на 11 миллионов рублей

В Махачкале правоохранители Санкт-Петербурга задержали 42-летнего мужчину, имеющего судимости, который подозревается в крупной краже из квартиры, расположенной в Парголовском переулке.

В ходе дальнейших оперативных и следственных действий, проведенных сотрудниками уголовного розыска петербургского управления совместно с представителями Приморского и Василеостровского районов, удалось установить причастность задержанного к еще двум преступным эпизодам. Общий ущерб от этих нераскрытых краж оценивается почти в 11 миллионов рублей.

Согласно имеющимся оперативным сведениям, в ночь указанную в тексте, злоумышленник проник в жилище, расположенное на улице Савушкина, через взломанную дверь на балконе. Из квартиры были похищены 8 000 долларов США и ювелирные украшения на сумму 10 000 000 рублей.

Вторым случаем является хищение денежных средств из кассы стоматологической поликлиники. Похититель проник в помещение через окно и завладел выручкой в размере 148 020 рублей.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей кражу.

Задержанный в настоящее время находится под стражей.

