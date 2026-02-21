В Пушкине задержали подозреваемых в ограблении пенсионера

19 февраля в 22:00 в полицию Пушкина обратился 69-летний местный житель. По его словам, возле дома №67 по Павловскому шоссе на него напали неизвестные. Злоумышленники избили мужчину и похитили его мобильный телефон.

Спустя несколько часов, 20 февраля, примерно в 02:00, сотрудники патрульно-постовой службы задержали двух 19-летних молодых людей. Подозреваемые были остановлены недалеко от дома №3 на Привокзальной площади. У задержанных изъяли похищенный мобильный телефон.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса РФ (грабеж). Они задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.