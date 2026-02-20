В Петербурга раскрыто убийство 17-летней давности

В Санкт-Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в убийстве женщины, совершенном 17 лет назад. Инцидент произошел 6 октября 2008 года, когда в полицию поступило заявление об исчезновении жительницы Адмиралтейского района 1956 года рождения. Поначалу преступление раскрыть не удалось, хотя по факту было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Спустя почти два десятилетия, 18 февраля, благодаря комплексу оперативно-розыскных действий, сотрудники уголовного розыска вышли на след предполагаемого преступника – 66-летнего жителя города. По версии следствия, в октябре 2008 года мужчина, преследуя корыстные цели, связанные с завладением квартирой жертвы, нанес ей смертельный удар молотком по голове. Тело погибшей он вывез в лесополосу Ломоносовского района Ленинградской области, чтобы скрыть следы преступления.

В связи с новыми обстоятельствами, ранее возбужденное уголовное дело было переквалифицировано по пункту "з" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство, совершенное в целях облегчения совершения другого преступления или после его совершения, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время ведутся активные поиски останков женщины.