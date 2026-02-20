В Мариинском дворце состоялось открытие фестиваля «Книжный Маяк Петербурга»

В Мариинском дворце, одном из самых знаковых культурных центров Санкт-Петербурга, состоялось торжественное открытие XII Всероссийского фестиваля под названием «Книжный Маяк Петербурга». Этот форум, который проводится с 2020 года, стал крупнейшим литературным событием в Северной столице, собирающим под одной крышей как авторов, так и любителей книг. Фестиваль представляет собой обширную платформу для обмена идеями, творческими находками, а также опытом, что способствует созданию и укреплению системы языковой культуры в нашей стране.

На открытии фестиваля присутствовали многие выдающиеся личности, среди которых депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Марина Шишкина, президент Фестивального движения «Книжные Маяки России» Денис Котов и представители различных исполнительных органов власти. Также в мероприятии участвовали писатели и читатели, которые составляют культурное сообщество города. В своем обращении к участникам церемонии открытия Марина Шишкина зачитала приветственное слово от Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского. В этом послании он отметил, что каждый фестиваль удивляет своей уникальной темой, и нынешняя, под названием «Музыка смыслов», звучит особенно глубоко и вдохновляюще. Бельский подчеркнул, что книга, подобно музыке, проникает в душу, затрагивая самые тонкие струны человеческого восприятия.

В течение нескольких февральских дней Санкт-Петербург станет настоящим центром притяжения для писателей, поэтов, музыкантов, мыслителей и деятелей культуры со всех уголков страны. Гостей ожидает множество интересных мероприятий, включая живые аудиокниги, литературно-музыкальные композиции, встречи с любимыми авторами, ночные ток-шоу и презентации новых изданий. Также стоит отметить, что гибридный формат «on-life» позволяет присоединиться к этому литературному празднику людям из любой точки России и даже из-за ее пределов, что делает фестиваль доступным для широкой аудитории.

В рамках фестиваля запланированы встречи с известными писателями, поэтами и музыкантами, а также интервью с представителями искусства, бизнеса и спорта. Участники смогут насладиться «живыми аудиокнигами», которые будут представлены как авторами, так и актерами, а также прослушать чтение стихов и прозы. Кроме того, фестиваль предложит литературно-музыкальные композиции, презентации новых книг и музыкальных альбомов, а также ночные ток-шоу и мелодекламации, что создаст уникальную атмосферу для всех любителей литературы и искусства.

Одним из первых мероприятий фестиваля стало представление книги из фонда библиотеки Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, которое прошло в Зале раритетов. На этом событии участникам была представлена уникальная публикация, которая хранится в крупнейших книжных национальных собраниях и федеральных музеях. Несмотря на то, что в библиотеке хранится репринтное издание, его ценность от этого не уменьшается, и возможность увидеть его выпадает не каждому. Это событие стало ярким началом фестиваля и продемонстрировало важность сохранения литературного наследия.