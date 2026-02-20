ента новостей

Беглов провёл в Смольном рабочую встречу с Эллой Памфиловой

Александр Беглов и Элла Памфилова обсудили ход подготовки к выборным кампаниям 2026 года в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел в Смольном важную рабочую встречу с председателем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Эллой Памфиловой. Основной темой обсуждения стали вопросы, касающиеся организации избирательного процесса в нашем городе, который пройдет в 2026 году. Губернатор выразил благодарность за рекомендации и внимание, проявленное к Санкт-Петербургу. Он отметил, что за последние несколько лет удалось значительно улучшить взаимодействие между органами государственной власти города и избирательными комиссиями, что, безусловно, положительно скажется на проведении выборов.

«Я уверен, что предстоящие избирательные кампании, которые будут проходить на федеральном, региональном и местном уровнях, мы проведем на высоком уровне», — подчеркнул Александр Беглов, демонстрируя уверенность в том, что совместные усилия позволят организовать выборы без каких-либо серьезных проблем и затруднений.

В свою очередь, Элла Памфилова выразила признательность правительству Санкт-Петербурга за те качественные изменения, которые произошли в сфере организации выборов. Она отметила, что это стало возможным благодаря взаимопониманию между Центральной избирательной комиссией и местными органами власти. По её словам, в Северной столице всегда откликаются на все нужды и проблемы, возникающие в процессе работы избирательных комиссий. «Совместными усилиями мы сможем справиться с любыми вызовами, которые могут возникнуть», — добавила она, подчеркивая важность сотрудничества.

Губернатор также отметил, что минувший год стал подготовительным этапом к предстоящему большому электоральному циклу 2026 года. В этом году Санкт-Петербург, как и вся страна, будет выбирать депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Кроме того, петербуржцы смогут выразить свою волю на выборах депутатов Законодательного Собрания города, а также на выборах в несколько муниципальных советов. Александр Беглов напомнил, что на берегах Невы насчитывается более четырех миллионов избирателей, что делает предстоящие выборы особенно важными и значимыми для города.

В этом году в Санкт-Петербурге впервые будет создано почти две тысячи избирательных участков. Это важное нововведение направлено на то, чтобы сделать процесс голосования более доступным для всех граждан. Кроме того, планируется организовать около 50 временных участков в таких местах, как больницы, следственные изоляторы, аэропорт Пулково, а также на Московском и Ладожском вокзалах. Это позволит обеспечить возможность голосования для тех, кто по различным причинам не сможет прийти на основные участки.

Еще около 50 участков будут развернуты на кораблях, находящихся в плавании, и на полярных станциях. Это особенно важно для обеспечения прав граждан, находящихся в удаленных и труднодоступных местах. Кроме того, если возникнет такая необходимость, будет организовано до 80 дополнительных участков для избирателей, находящихся за пределами Санкт-Петербурга, что также говорит о стремлении властей обеспечить максимальную доступность голосования для всех граждан.

С целью успешной организации выборов территориальные избирательные комиссии активно взаимодействуют с администрациями районов города. Налажено конструктивное сотрудничество с региональными отделениями парламентских партий, что позволяет эффективно решать вопросы, связанные с выдвижением кандидатур в составы избирательных комиссий. Александр Беглов заверил, что Санкт-Петербург готов к предстоящим выборам и сделает все возможное для их успешной организации.

