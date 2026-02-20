ента новостей

13:30
В восьми районах Петербурга планируются ограничения дорожного движения
13:27
В Петербурге световые проекции украсят фасады зданий к Дню защитника Отечества
12:40
В Петербурге «форточника» из Махачкалы изобличили еще в двух кражах
12:37
В Невском районе с поличным задержали курьера мошенников
12:33
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге иномарки в городе Пушкин
12:29
В Невском районе задержали студентов, ограбивших продавца телефона
12:25
В Петербурга раскрыто убийство 17-летней давности
09:48
Беглов вручил награды командирам ЛенВО и 6-й гвардейской Ленинградской армии ВВС и ПВО ВКС РФ
09:33
Выставка «Нон-финито»
20:29
В Петербурге задержали подозреваемого в обмане пенсионерки из Сесерорецка
20:25
В Петроградском районе иномарка насмерть сбила пожилую женщину
20:20
В Петроградском районе задержан мужчина подозреваемый в разбое
13:21
Беглов и Бельский вручили ветеранам боевых действий документы на новые квартиры
12:48
В Музее Набокова СПбГУ откроется выставка сенсорной живописи «Чувствую кожей»
11:12
В Ленобласти подросток подозревается в сбыте и покушении на сбыт поддельных денег
11:01
Петербург подтвердил лидерские позиции в Национальном рейтинге качества жизни
10:48
В Петербурге молодые полицейские приняли Присягу
10:45
В Петербурге «Мясокомбинат им. С. М. Кирова» признали как достопримечательное место
10:43
Студотрядам Герценовского университета вручены благодарности вице-спикера Законодательного собрания Санкт-Петербурга
10:41
8 марта Золотые хиты оперетт в Эрмитаже
10:40
«Иван Сусанин» как ответ на репарации — и спор вокруг усадьбы в центре Москвы
09:29
В Ленобласти утвердили льготные тарифы на электроэнергию для льготников
09:19
Беглов провёл в Смольном рабочую встречу с губернатором Вологодской области
09:17
Беглов встретился с участниками СВО, находящимися на лечении в петербургском НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе
22:23
СКА уступил «Северстали» по буллитам
19:36
В Петербурге один из самых уютных мостов празднует свой 45-летний юбилей
19:33
В Мариинском дворце открыли выставку «Кавалеры ордена Александра Невского! Три века славы на страже Отечества!»
13:29
В Петербурге с 20 февраля в трех районах планируют ограничить движение транспорта
11:10
В Петербурге поймали мошенника с Урала, обманувшего пенсионерку из Янино
11:05
В Ленобласти в ДТП погиб 20-летний пассажир иномарки
Все новости
В Невском районе задержали студентов, ограбивших продавца телефона

В Невском районе задержали студентов, ограбивших продавца телефона

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
В Невском районе полиция задержала студентов, напавших на продавца телефона

19 февраля, в 00:20, в полицию Невского района Петербурга обратился 16-летний юноша. Он сообщил, что накануне, около 21:00, трое неизвестных напали на него в подъезде дома №10 по улице Бабушкина. Злоумышленники, угрожая предметом, похожим на пистолет, отняли у него мобильный телефон "Айфон 11", который он собирался продать. Стоимость похищенного телефона оценивается в 4 000 рублей. После ограбления нападавшие скрылись.

В ходе оперативно-розыскных действий сотрудники уголовного розыска задержали на проспекте Елизарова троих лиц, подозреваемых в совершении данного преступления. Задержанными оказались второкурсники, юноши 16 и 17 лет.

Следственным комитетом РФ по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам разбойного нападения, часть 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Подозреваемые задержаны в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. При задержании у юношей было обнаружено четыре мобильных телефона и предмет, имитирующий пистолет, изготовленный из пластика.

Невский район, разбойное нападение
