В Невском районе задержали студентов, ограбивших продавца телефона

19 февраля, в 00:20, в полицию Невского района Петербурга обратился 16-летний юноша. Он сообщил, что накануне, около 21:00, трое неизвестных напали на него в подъезде дома №10 по улице Бабушкина. Злоумышленники, угрожая предметом, похожим на пистолет, отняли у него мобильный телефон "Айфон 11", который он собирался продать. Стоимость похищенного телефона оценивается в 4 000 рублей. После ограбления нападавшие скрылись.

В ходе оперативно-розыскных действий сотрудники уголовного розыска задержали на проспекте Елизарова троих лиц, подозреваемых в совершении данного преступления. Задержанными оказались второкурсники, юноши 16 и 17 лет.

Следственным комитетом РФ по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам разбойного нападения, часть 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Подозреваемые задержаны в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. При задержании у юношей было обнаружено четыре мобильных телефона и предмет, имитирующий пистолет, изготовленный из пластика.