ента новостей

13:30
В восьми районах Петербурга планируются ограничения дорожного движения
13:27
В Петербурге световые проекции украсят фасады зданий к Дню защитника Отечества
12:40
В Петербурге «форточника» из Махачкалы изобличили еще в двух кражах
12:37
В Невском районе с поличным задержали курьера мошенников
12:33
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге иномарки в городе Пушкин
12:29
В Невском районе задержали студентов, ограбивших продавца телефона
12:25
В Петербурга раскрыто убийство 17-летней давности
09:48
Беглов вручил награды командирам ЛенВО и 6-й гвардейской Ленинградской армии ВВС и ПВО ВКС РФ
09:33
Выставка «Нон-финито»
20:29
В Петербурге задержали подозреваемого в обмане пенсионерки из Сесерорецка
20:25
В Петроградском районе иномарка насмерть сбила пожилую женщину
20:20
В Петроградском районе задержан мужчина подозреваемый в разбое
13:21
Беглов и Бельский вручили ветеранам боевых действий документы на новые квартиры
12:48
В Музее Набокова СПбГУ откроется выставка сенсорной живописи «Чувствую кожей»
11:12
В Ленобласти подросток подозревается в сбыте и покушении на сбыт поддельных денег
11:01
Петербург подтвердил лидерские позиции в Национальном рейтинге качества жизни
10:48
В Петербурге молодые полицейские приняли Присягу
10:45
В Петербурге «Мясокомбинат им. С. М. Кирова» признали как достопримечательное место
10:43
Студотрядам Герценовского университета вручены благодарности вице-спикера Законодательного собрания Санкт-Петербурга
10:41
8 марта Золотые хиты оперетт в Эрмитаже
10:40
«Иван Сусанин» как ответ на репарации — и спор вокруг усадьбы в центре Москвы
09:29
В Ленобласти утвердили льготные тарифы на электроэнергию для льготников
09:19
Беглов провёл в Смольном рабочую встречу с губернатором Вологодской области
09:17
Беглов встретился с участниками СВО, находящимися на лечении в петербургском НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе
22:23
СКА уступил «Северстали» по буллитам
19:36
В Петербурге один из самых уютных мостов празднует свой 45-летний юбилей
19:33
В Мариинском дворце открыли выставку «Кавалеры ордена Александра Невского! Три века славы на страже Отечества!»
13:29
В Петербурге с 20 февраля в трех районах планируют ограничить движение транспорта
11:10
В Петербурге поймали мошенника с Урала, обманувшего пенсионерку из Янино
11:05
В Ленобласти в ДТП погиб 20-летний пассажир иномарки
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге световые проекции украсят фасады зданий к Дню защитника Отечества

В Петербурге световые проекции украсят фасады зданий к Дню защитника Отечества

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов: Световые проекции украсят фасады петербургских зданий к Дню защитника Отечества

Сегодня вечером в семи районах нашего города начнется яркое и запоминающееся событие — на фасадах зданий будут демонстрироваться световые проекции, приуроченные к важной дате в нашем календаре — Дню защитника Отечества. Эти уникальные инсталляции будут включаться каждый вечер, начиная с 20 февраля и заканчивая 23 февраля, в таких районах, как Пушкинский, Московский, Адмиралтейский, Центральный, Петроградский, Василеостровский и Петродворцовый. Такое оформление стало доброй традицией и важной частью праздничного убранства города, которое придаёт атмосферу торжества и уважения к памяти защитников нашей Родины.

Световые проекции, которые были подготовлены к этому празднику, представляют собой открытки, выполненные в современном и динамичном стиле. Дизайн этих проекций был тщательно продуман и направлен на то, чтобы подчеркнуть особую значимость Дня защитника Отечества для нашего народа и страны в целом. Губернатор города Александр Беглов отметил, что в этот день мы выражаем свою безмерную признательность всем тем, кто на протяжении веков защищал нашу землю от врагов и охранял мир и спокойствие на нашей территории.

Он также добавил, что современные воины России продолжают славные традиции своих предков, которые сражались за свободу и независимость нашей страны. Сегодняшние защитники опираются на самые современные технологии и действуют в условиях быстро меняющегося мира, где скорость и глобальная перспектива играют ключевую роль. Световые проекции, которые мы увидим, отражают современное восприятие этого значимого праздника, при этом уважая и почитая славное прошлое нашей армии и флота.

Концепция светового оформления была разработана в сотрудничестве Комитета по градостроительству и архитектуре и Комитета по энергетике и инженерному обеспечению, что говорит о высоком уровне организации и профессионализма. Установка необходимого оборудования была выполнена специалистами компании «Ленсвет», которые проделали огромную работу для того, чтобы эти световые инсталляции могли радовать глаз горожан и гостей города.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

22-02-2023, 13:02
В Петербурге световые проекции украсят фасады зданий в День защитника Отечества
26-01-2026, 13:15
В Петербурге в честь Ленинградской Победы фасады зданий украсят памятные световые проекции
24-01-2024, 13:42
В Петербурге в честь Ленинградской Победы фасады зданий украсили световые проекции
7-03-2025, 15:17
В Петербурге цветы из света украсят фасады в честь Международного женского дня
9-12-2025, 12:01
День Героев Отечества и День Георгия Победоносца!
9-12-2024, 10:00
В России отмечают День Героев Отечества

Происшествия на дорогах

Вчера, 20:25
В Петроградском районе иномарка насмерть сбила пожилую женщину
18-02-2026, 11:05
В Ленобласти в ДТП погиб 20-летний пассажир иномарки
17-02-2026, 13:45
В Сестрорецке пожилой водитель умер за рулем «Лады Гранты»
17-02-2026, 09:50
На Пулковском шоссе мусоровоз протаранил патрульный автомобиль ДПС
Наверх