Сегодня вечером в семи районах нашего города начнется яркое и запоминающееся событие — на фасадах зданий будут демонстрироваться световые проекции, приуроченные к важной дате в нашем календаре — Дню защитника Отечества. Эти уникальные инсталляции будут включаться каждый вечер, начиная с 20 февраля и заканчивая 23 февраля, в таких районах, как Пушкинский, Московский, Адмиралтейский, Центральный, Петроградский, Василеостровский и Петродворцовый. Такое оформление стало доброй традицией и важной частью праздничного убранства города, которое придаёт атмосферу торжества и уважения к памяти защитников нашей Родины.

Световые проекции, которые были подготовлены к этому празднику, представляют собой открытки, выполненные в современном и динамичном стиле. Дизайн этих проекций был тщательно продуман и направлен на то, чтобы подчеркнуть особую значимость Дня защитника Отечества для нашего народа и страны в целом. Губернатор города Александр Беглов отметил, что в этот день мы выражаем свою безмерную признательность всем тем, кто на протяжении веков защищал нашу землю от врагов и охранял мир и спокойствие на нашей территории.

Он также добавил, что современные воины России продолжают славные традиции своих предков, которые сражались за свободу и независимость нашей страны. Сегодняшние защитники опираются на самые современные технологии и действуют в условиях быстро меняющегося мира, где скорость и глобальная перспектива играют ключевую роль. Световые проекции, которые мы увидим, отражают современное восприятие этого значимого праздника, при этом уважая и почитая славное прошлое нашей армии и флота.

Концепция светового оформления была разработана в сотрудничестве Комитета по градостроительству и архитектуре и Комитета по энергетике и инженерному обеспечению, что говорит о высоком уровне организации и профессионализма. Установка необходимого оборудования была выполнена специалистами компании «Ленсвет», которые проделали огромную работу для того, чтобы эти световые инсталляции могли радовать глаз горожан и гостей города.