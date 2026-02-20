В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге иномарки в городе Пушкин

В Пушкинском районе Петербурга возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения имущества, повлекшего значительный ущерб. 13 февраля около 01 часа 30 минут, к полицейским поступила информация о возгорании транспортного средства. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили полностью уничтоженный огнем автомобиль марки «Мерседес-Бенц 350», находившийся во дворе дома №28 по улице Вячеслава Шишкова. Размер ущерба, причиненного автовладельцу, оценивается в 2,5 миллиона рублей.

Следователи квалифицировали произошедшее как умышленное уничтожение или повреждение имущества, что подпадает под действие части 2 статьи 167 Уголовного кодекса РФ.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, 18 февраля, на 2-й Никитской улице был задержан 51-летний гражданин. По предварительным данным, задержанный, имеющий криминальное прошлое, совершил поджог иномарки, руководствуясь хулиганскими мотивами. Задержание произведено в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.