Сольный концерт Григория Чернецова «Признание в любви»
В Ленобласти на трассе «Кола» в ДТП с грузавиками погид водитель «Лады»
Во Фрунзенском районе в ДТП пострадала 4-летняя пассажирка иномарки
В Пушкине задержали подозреваемых в ограблении пенсионера
В Петербурге мужчина потушил Вечный огонь на Марсовом поле
В Мариинском дворце состоялось открытие фестиваля «Книжный Маяк Петербурга»
Беглов провёл в Смольном рабочую встречу с Эллой Памфиловой
В восьми районах Петербурга планируются ограничения дорожного движения
В Петербурге световые проекции украсят фасады зданий к Дню защитника Отечества
В Петербурге «форточника» из Махачкалы изобличили еще в двух кражах
В Невском районе с поличным задержали курьера мошенников
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге иномарки в городе Пушкин
В Невском районе задержали студентов, ограбивших продавца телефона
В Петербурга раскрыто убийство 17-летней давности
Беглов вручил награды командирам ЛенВО и 6-й гвардейской Ленинградской армии ВВС и ПВО ВКС РФ
Выставка «Нон-финито»
В Петербурге задержали подозреваемого в обмане пенсионерки из Сесерорецка
В Петроградском районе иномарка насмерть сбила пожилую женщину
В Петроградском районе задержан мужчина подозреваемый в разбое
Беглов и Бельский вручили ветеранам боевых действий документы на новые квартиры
В Музее Набокова СПбГУ откроется выставка сенсорной живописи «Чувствую кожей»
В Ленобласти подросток подозревается в сбыте и покушении на сбыт поддельных денег
Петербург подтвердил лидерские позиции в Национальном рейтинге качества жизни
В Петербурге молодые полицейские приняли Присягу
В Петербурге «Мясокомбинат им. С. М. Кирова» признали как достопримечательное место
Студотрядам Герценовского университета вручены благодарности вице-спикера Законодательного собрания Санкт-Петербурга
8 марта Золотые хиты оперетт в Эрмитаже
«Иван Сусанин» как ответ на репарации — и спор вокруг усадьбы в центре Москвы
В Ленобласти утвердили льготные тарифы на электроэнергию для льготников
Беглов провёл в Смольном рабочую встречу с губернатором Вологодской области
В Петербурге мужчина потушил Вечный огонь на Марсовом поле

В Петербурге мужчина потушил Вечный огонь на Марсовом поле

Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУМВД
Полицейские задержали потушившего Вечный огонь на Марсовом поле

В Центральном районе Санкт-Петербурга расследуется уголовное дело по факту осквернения Вечного огня на Марсовом поле. Инцидент произошел 18 февраля около полуночи, когда неизвестный потушил мемориал.

По данным правоохранительных органов, примерно в 23:00 того же дня мужчина подошел к Вечному огню с бутылкой и залил его, после чего покинул территорию парка вместе со своим знакомым. Камеры видеонаблюдения зафиксировали происшествие.

Впоследствии следственным отделом по Центральному району было возбуждено уголовное дело по статье 243.4 УК РФ, предусматривающей ответственность за уничтожение, повреждение либо осквернение мемориальных сооружений.

Полицейским удалось оперативно установить личность нарушителя. На следующий день, 19 февраля, оперативники уголовного розыска задержали 50-летнего жителя Красносельского района возле дома 3 по улице Бориса Шмелева. Он был доставлен в отдел полиции, однако каких-либо внятных объяснений своему поступку дать не смог. Задержание подозреваемого произведено в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

