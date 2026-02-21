В Петербурге мужчина потушил Вечный огонь на Марсовом поле

В Центральном районе Санкт-Петербурга расследуется уголовное дело по факту осквернения Вечного огня на Марсовом поле. Инцидент произошел 18 февраля около полуночи, когда неизвестный потушил мемориал.

По данным правоохранительных органов, примерно в 23:00 того же дня мужчина подошел к Вечному огню с бутылкой и залил его, после чего покинул территорию парка вместе со своим знакомым. Камеры видеонаблюдения зафиксировали происшествие.

Впоследствии следственным отделом по Центральному району было возбуждено уголовное дело по статье 243.4 УК РФ, предусматривающей ответственность за уничтожение, повреждение либо осквернение мемориальных сооружений.

Полицейским удалось оперативно установить личность нарушителя. На следующий день, 19 февраля, оперативники уголовного розыска задержали 50-летнего жителя Красносельского района возле дома 3 по улице Бориса Шмелева. Он был доставлен в отдел полиции, однако каких-либо внятных объяснений своему поступку дать не смог. Задержание подозреваемого произведено в соответствии со статьей 91 УПК РФ.