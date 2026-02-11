В центре Петербурга поймали дропа мошенников, обманувших пенсионерку

К полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступило заявление от 84-летней местной жительницы, проживающей по адресу Прядильный переулок, дом 8/10. Пожилая женщина стала жертвой мошенничества.

Инцидент произошел вечером 31 января. Под предлогом декларирования наличных средств пенсионерка передала значительную сумму денег — 400 000 рублей — неустановленному курьеру.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, часть 3, предусматривающей ответственность за мошенничество.

10 февраля, ориентировочно в 12:35, у дома 9/34 по Советскому переулку сотрудниками правоохранительных органов был задержан 19-летний молодой человек, не имеющий официального места работы и проживающий на Ленинском проспекте.

Задержанный помещен под стражу в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.