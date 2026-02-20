ента новостей

Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе с поличным задержали курьера мошенников

В Невском районе с поличным задержали курьера мошенников

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
В Невском районе Петербурга сотрудники уголовного розыска задержали с поличным курьера мошенников

Житель Псковской области, 20-летний молодой человек, был задержан по подозрению в мошенничестве. Его поймали с поличным в момент получения 200 000 рублей. Эти деньги пренадлежали пожилой женщине, 89-летней пенсионерке, проживающей на Народной улице.

Старушка обратилась в полицию Невского района Петербурга вечером 18 февраля. Она рассказала, что на протяжении двух дней ей поступали звонки от неизвестных лиц, представлявшихся сотрудниками разных компаний. Звонившие убедили ее в том, что для сохранности ее денежных средств необходимо "задекларировать" их.

По указанию мошенников, женщина должна была передать курьеру крупную сумму – 200 000 рублей. Оперативные сотрудники полиции незамедлительно прибыли по адресу и задержали курьера в момент передачи денег.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мошенничество. Он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Все по теме: Невский район, мошенничество, пенсионеры
