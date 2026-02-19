В Ленобласти утвердили льготные тарифы на электроэнергию для льготников

В первую очередь, данная мера касается жителей домов, которые используют электроотопление. Приказ, изданный комитетом по тарифам, устанавливает новые тарифы для второго диапазона потребления электроэнергии на летние и зимние месяцы 2026 года.

Бюджет Ленинградской области будет покрывать 75% расходов на оплату электроэнергии для льготных категорий граждан, относящихся ко второму диапазону потребления.

Этот приказ имеет обратную силу и будет использоваться для пересчета стоимости потребленной электроэнергии, начиная с 1 января 2026 года.

12 февраля Законодательное собрание Ленобласти одобрило соответствующий областной закон, который предоставляет льготы для второго диапазона. В комитете по тарифам отметили, что в 2025 году около 400 домохозяйств воспользовались данной льготой.