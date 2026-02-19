В Петербурге «Мясокомбинат им. С. М. Кирова» признали как достопримечательное место

В соответствии с распоряжением Комитета по государственному охране памятников истории и культуры (КГИОП) «Мясокомбинат имени С. М. Кирова», расположенный по адресу Московское шоссе, дом 13, был внесён в единый государственный реестр как объект культурного наследия регионального значения. Это решение о признании комбината памятником архитектуры и культуры было поддержано Советом по сохранению культурного наследия при Правительстве Санкт-Петербурга, что подтверждает важность данного объекта для истории и культуры региона.

К началу 1930-х годов в Ленинграде существующие бойни не в состоянии были удовлетворить потребности растущего населения, что стало серьёзной проблемой. Расширение действующих предприятий было затруднено из-за их расположения в черте города, что создавало дополнительные трудности для обеспечения горожан мясом. В связи с этой ситуацией, 29 октября 1931 года было принято постановление Совета Народных Комиссаров (СНК) СССР и Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) о необходимости строительства восьми новых мясокомбинатов. Четыре из них, среди которых и ленинградский, должны были быть возведены к концу 1932 года, что подчеркивало значимость этого проекта для города.

В июне 1931 года был утверждён участок для строительства нового мясокомбината, который находился в районе пересечения Московского и Пулковского шоссе. Выбор этого места был сделан по указанию Ленсовета, что свидетельствует о продуманности и стратегическом подходе к развитию городской инфраструктуры. Важно отметить, что планировалось не только строительство самого комбината, но и развитие транспортной инфраструктуры, включая продление трамвайной линии, чтобы обеспечить удобный доступ рабочих к месту работы. Это было необходимо для успешного функционирования нового предприятия и повышения качества жизни его сотрудников.

В том же 1931 году было создано управление строительством ленинградского мясокомбината, получившее название «Строймясокомбинат». Параллельно с этим организовали Ленинградское проектное отделение Мясохладстроя, что также говорит о комплексном подходе к реализации данного проекта. Важную роль в осуществлении строительства сыграли такие личности, как Сергей Миронович Киров и Анастас Иванович Микоян, которые оказывали поддержку и помощь в организации работ.

Закладка нового мясокомбината состоялась 5 ноября 1931 года, что стало важной вехой в истории предприятия. Технический проект разрабатывался в Москве, где также создавались монтажные чертежи, что подтверждает высокий уровень профессионализма и организованности команды, работающей над проектом. Руководство строительством было поручено Г. М. Алексееву, который взял на себя ответственность за реализацию задуманного.

К проектным работам был привлечён архитектор Н. А. Троцкий, который стал консультантом по вопросам архитектурного проектирования. Его опыт и знания сыграли ключевую роль в продумывании взаимосвязи различных элементов производственного процесса на мясокомбинате. Это позволило создать эффективную и функциональную производственную площадку, отвечающую всем современным требованиям.

Проектная группа «Мясохладстроя» состояла из опытных инженеров, строителей и технологов, среди которых были такие специалисты, как Я. И. Зеликман и И. Н. Ламм. Их знания и опыт позволили создать проект, который стал примером для аналогичных объектов в стране. Проект разрабатывался с учетом всех современных на тот момент технологий и требований, что обеспечивало высокую производительность и качество продукции.