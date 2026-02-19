ента новостей

11:12
В Ленобласти подросток подозревается в сбыте и покушении на сбыт поддельных денег
11:01
Петербург подтвердил лидерские позиции в Национальном рейтинге качества жизни
10:48
В Петербурге молодые полицейские приняли Присягу
10:45
В Петербурге «Мясокомбинат им. С. М. Кирова» признали как достопримечательное место
10:43
Студотрядам Герценовского университета вручены благодарности вице-спикера Законодательного собрания Санкт-Петербурга
10:41
8 марта Золотые хиты оперетт в Эрмитаже
10:40
«Иван Сусанин» как ответ на репарации — и спор вокруг усадьбы в центре Москвы
09:29
В Ленобласти утвердили льготные тарифы на электроэнергию для льготников
09:19
Беглов провёл в Смольном рабочую встречу с губернатором Вологодской области
09:17
Беглов встретился с участниками СВО, находящимися на лечении в петербургском НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе
22:23
СКА уступил «Северстали» по буллитам
19:36
В Петербурге один из самых уютных мостов празднует свой 45-летний юбилей
19:33
В Мариинском дворце открыли выставку «Кавалеры ордена Александра Невского! Три века славы на страже Отечества!»
13:29
В Петербурге с 20 февраля в трех районах планируют ограничить движение транспорта
11:10
В Петербурге поймали мошенника с Урала, обманувшего пенсионерку из Янино
11:05
В Ленобласти в ДТП погиб 20-летний пассажир иномарки
11:01
В Мурино задержали местного жителя, работавшего на мошенников
10:53
В Петербурге задержали курьера мошенников из поселка Дубровка
10:21
В Петербурге бывший дом Генриха Гамбса признали региональным памятником
10:13
Беглов вручил награды лучшим студенческим отрядам Петербурга
10:11
Беглов вручил награды петербургским врачам, отличившимся в оказании помощи жителям Мариуполя и бойцам СВО
10:08
В Петербурге ликвидировали сразу две нарколаборатории
20:09
Бельский передал необходимые вещи для бойцов в рамках акции «Тепло для Героя»
13:45
В Сестрорецке пожилой водитель умер за рулем «Лады Гранты»
12:30
В честь 95-летия «Петербург-концерта» прозвучал полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости
12:19
Юбилейный концерт Дениса Майданова
12:09
Студенты и сотрудники Герценовского университета стали победителями и призерами Всероссийской массовой гонки «Лыжня России ‒ 2026»
10:44
В Ломоносовском районе женщина ранила ножом сожителя
10:37
В Петербурге задержали пожилую пособницу мошенников, обманувших пенсионерку со Светлановского проспекта
10:05
Во Фрунзенском районе задержан 16-летний помощник телефонных мошенников
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге «Мясокомбинат им. С. М. Кирова» признали как достопримечательное место

В Петербурге «Мясокомбинат им. С. М. Кирова» признали как достопримечательное место

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Распоряжением КГИОП «Мясокомбинат им. С. М. Кирова» (Московское шоссе, д. 13) признан достопримечательным местом

В соответствии с распоряжением Комитета по государственному охране памятников истории и культуры (КГИОП) «Мясокомбинат имени С. М. Кирова», расположенный по адресу Московское шоссе, дом 13, был внесён в единый государственный реестр как объект культурного наследия регионального значения. Это решение о признании комбината памятником архитектуры и культуры было поддержано Советом по сохранению культурного наследия при Правительстве Санкт-Петербурга, что подтверждает важность данного объекта для истории и культуры региона.

К началу 1930-х годов в Ленинграде существующие бойни не в состоянии были удовлетворить потребности растущего населения, что стало серьёзной проблемой. Расширение действующих предприятий было затруднено из-за их расположения в черте города, что создавало дополнительные трудности для обеспечения горожан мясом. В связи с этой ситуацией, 29 октября 1931 года было принято постановление Совета Народных Комиссаров (СНК) СССР и Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) о необходимости строительства восьми новых мясокомбинатов. Четыре из них, среди которых и ленинградский, должны были быть возведены к концу 1932 года, что подчеркивало значимость этого проекта для города.

В июне 1931 года был утверждён участок для строительства нового мясокомбината, который находился в районе пересечения Московского и Пулковского шоссе. Выбор этого места был сделан по указанию Ленсовета, что свидетельствует о продуманности и стратегическом подходе к развитию городской инфраструктуры. Важно отметить, что планировалось не только строительство самого комбината, но и развитие транспортной инфраструктуры, включая продление трамвайной линии, чтобы обеспечить удобный доступ рабочих к месту работы. Это было необходимо для успешного функционирования нового предприятия и повышения качества жизни его сотрудников.

В том же 1931 году было создано управление строительством ленинградского мясокомбината, получившее название «Строймясокомбинат». Параллельно с этим организовали Ленинградское проектное отделение Мясохладстроя, что также говорит о комплексном подходе к реализации данного проекта. Важную роль в осуществлении строительства сыграли такие личности, как Сергей Миронович Киров и Анастас Иванович Микоян, которые оказывали поддержку и помощь в организации работ.

Закладка нового мясокомбината состоялась 5 ноября 1931 года, что стало важной вехой в истории предприятия. Технический проект разрабатывался в Москве, где также создавались монтажные чертежи, что подтверждает высокий уровень профессионализма и организованности команды, работающей над проектом. Руководство строительством было поручено Г. М. Алексееву, который взял на себя ответственность за реализацию задуманного.

К проектным работам был привлечён архитектор Н. А. Троцкий, который стал консультантом по вопросам архитектурного проектирования. Его опыт и знания сыграли ключевую роль в продумывании взаимосвязи различных элементов производственного процесса на мясокомбинате. Это позволило создать эффективную и функциональную производственную площадку, отвечающую всем современным требованиям.

Проектная группа «Мясохладстроя» состояла из опытных инженеров, строителей и технологов, среди которых были такие специалисты, как Я. И. Зеликман и И. Н. Ламм. Их знания и опыт позволили создать проект, который стал примером для аналогичных объектов в стране. Проект разрабатывался с учетом всех современных на тот момент технологий и требований, что обеспечивало высокую производительность и качество продукции.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

26-06-2023, 18:50
Мясокомбинат им. С.М. Кирова под угрозой лишения статуса выявленного объекта культурного наследия
18-10-2012, 07:13
В Смольном признали здание Левашовского хлебозавода архитектурным памятником
8-12-2025, 15:02
В Петербурге Приморский рынок признали региональным памятником
7-12-2025, 12:00
Бывшее здание общества потребителей Путиловского завода признали региональным памятником
14-12-2022, 09:05
В Петербурге прокуратура потребовала отремонтировать объект культурного наследия
15-01-2026, 15:21
В Петербурге четыре ДОТа рубежа «Ижора» обрели статус региональных памятников

Происшествия на дорогах

Вчера, 11:05
В Ленобласти в ДТП погиб 20-летний пассажир иномарки
17-02-2026, 13:45
В Сестрорецке пожилой водитель умер за рулем «Лады Гранты»
17-02-2026, 09:50
На Пулковском шоссе мусоровоз протаранил патрульный автомобиль ДПС
13-02-2026, 12:33
В Ленобласти водитель квадроцикла погиб после опрокидывания
Наверх