Музей современного искусства Эрарта с гордостью анонсирует свою первую масштабную выставку, посвященную творчеству Яниса Чамалиди — известного петербургского дизайнера, который, по сути, является настоящим новатором в мире моды. Янис не поддается традиционным законам fashion-индустрии и не стремится к созданию новых правил, которые могли бы диктовать жизнь модных коллекций. Его основная цель заключается в том, чтобы помочь людям обрести свой собственный голос, освободив их от оков временных трендов и модных течений.

Модный дом IANIS CHAMALIDY, основанный Янисом, стал культовым явлением в мире моды. Его поклонники, которые могут быть охарактеризованы как адепты интеллектуальной моды, образуют своеобразный «клан черных бабочек». Эти люди ценят не только внешний вид, но и глубокую философию, стоящую за каждым изделием. Янис рассматривает свое творчество не просто как процесс создания одежды, но как социальный проект, который призван помочь людям лучше понять себя и найти свое место в этом мире. В его работах одежда превращается в нечто большее — в мысль, которая выражается через форму.

Выставка, получившая название «Нон-финито», не является ретроспективой прошедших коллекций и не стремится подвести итоги славной истории модного дома. Вместо этого, здесь будут представлены ключевые идеи и концепции, которые Янис развивает на протяжении многих лет. Эти идеи не теряют своей актуальности и будут оставаться важными даже в будущем, так как вдохновение для Яниса приходит из различных источников: античного искусства, традиционного костюма и радикальных изменений, которые происходят с формами — например, превращение бабочки из кокона.

Модные образы, создаваемые Янисом, часто сравнивают со скульптурными произведениями. Эта метафора становится особенно уместной, когда речь идет о его творческом методе. В основе концепции выставки лежит традиция нон-финито, что в переводе с итальянского означает «не должно быть завершено». Античные статуи, которые дошли до нас с утратами и повреждениями, вдохновляют современных скульпторов создавать новые работы, которые используют сколы и необработанные поверхности, тем самым позволяя зрителю прикоснуться к самой природе материала.

Манера нон-финито становится языком, на котором художник говорит о мире, который постоянно меняется и не может быть до конца понят. Этот подход к творчеству перекликается с взглядами экологов и сторонников антиавторитарных идей: вместо того чтобы навязывать свои правила, необходимо слушать и взаимодействовать с окружающим миром. В отличие от таких мастеров, как Микеланджело, который вырезал из мрамора все лишнее, Янис Чамалиди не стремится жестко подчинять свои формы заранее заданной концепции. Вместо этого он наблюдает за тканью, позволяя ей принимать свои естественные очертания. Это похоже на то, как Огюст Роден давал бронзе возможность выразить накопившуюся в ней энергию.

Выставка «Нон-финито» в Эрарте продолжает исследование моды как искусства, которое музей активно ведет на протяжении многих лет. Эрарта уже представила ряд знаковых экспозиций, среди которых можно выделить проекты, посвященные таким именитым дизайнерам, как Филип Трейси. Таким образом, выставка Яниса Чамалиди становится важным шагом в осмыслении моды как формы искусства, которая способна влиять на общество и культуру в целом, открывая новые горизонты для понимания и восприятия красоты и индивидуальности.

Даты проведения выставки: 27 февраля 2026 — 28 июня 2026

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург