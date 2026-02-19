ента новостей

«Иван Сусанин» как ответ на репарации — и спор вокруг усадьбы в центре Москвы

Опубликовал: Андрей Якунин
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 17 февраля заявила, что в ответ на возможные требования Варшавы о репарациях Москва могла бы направить ссылку на видеозапись оперы Михаил Глинка«Иван Сусанин». Об этом сообщил РБК.

«В качестве репарации можем предоставить ссылку на видео оперы “Иван Сусанин”», — сказала дипломат, комментируя публикации о подготовке Польшей иска к России.

Опера Глинки посвящена подвигу костромского крестьянина, который, по историческому преданию, завёл польский отряд в болото, спасая юного Михаила Романова. Реплика Захаровой прозвучала в контексте обсуждения возможных претензий Варшавы за события Второй мировой войны. Ранее Financial Times сообщала со ссылкой на директора польского Института оценки военных потерь имени Яна Карского Бартоша Гондека, что Польша готовит масштабное исследование ущерба. Президент Польши Анджей Дуда ещё в 2022 году публично допускал идею требований компенсаций от России.

Москва неоднократно заявляла о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны и вклада СССР в победу над нацизмом. Захарова назвала подобные инициативы «шаромыжничеством».

Параллельный сюжет: усадьба Чижовых

На фоне дискуссий о репарациях развивается и другая история, в которой фигурирует Польша. Речь идёт об усадьбе Чижовых в Старомонетном переулке в Москве — объекте культурного наследия федерального значения, которую МИД планирует отдать … Польше???

О конфликте подробно писала «Российская газета». В июле 2021 года подведомственное Минкультуры ФГБУК «АУИПИК» передало комплекс XVIII века в долгосрочную аренду ООО «Грейтскиллз» для реставрации и создания культурно-образовательного пространства. Однако Росреестр отказался регистрировать договор. По заявлениях адвокатов, в судах они были очень удивлены тому, как рьяно Росреестр отстаивал свою позицию, приводя весьма и малопонятные закону, по их мнению, доводы.

В 2022 году арендатор обратился в Арбитражный суд Москвы, который признал отказ незаконным. Решение устояло во всех инстанциях, включая Верховный суд РФ, но регистрация состоялась только в феврале 2025 года после вмешательства судебных приставов.

Практически одновременно в феврале 2024 года МИД РФ и ФГУП «ГлавУПДК» подали иск о признании аренды недействительной. Основанием стало межправительственное соглашение 1974 года, предусматривающее передачу Польше ряда объектов для дипломатических нужд.

Как отмечала «Российская газета», представители Минкультуры указывали на отсутствие у истцов полномочий распоряжаться имуществом их ведомства.

В публикации газеты «Совершенно секретно» на эту же тему подчёркивалось, что в материалах дела нет документов, подтверждающих актуальный запрос польской стороны именно по усадьбе Чижовых.

Тем не менее 13 мая 2025 года суд первой инстанции признал договор аренды недействительным, а в ноябре 2025 года апелляция оставила решение без изменений. Кассационная жалоба назначена к рассмотрению на февраль 2026 года.

Две линии одной темы

С одной стороны — жёсткая риторика МИД по поводу польских репарационных инициатив и отсылка к историческому сюжету об «Иване Сусанине». С другой — позиция ведомства в судебном процессе, где речь идёт о возможной передаче памятника архитектуры в центре Москвы под дипломатические нужды члену НАТО - Польше.

