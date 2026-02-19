В Петербурге молодые полицейские приняли Присягу

В Санкт-Петербурге состоялось важное и значимое событие — торжественная церемония принятия Присяги молодыми сотрудниками органов внутренних дел. Это мероприятие прошло в уникальном и исторически значимом месте — памятном зале Музея-монумента героическим защитникам Ленинграда, который расположен на площади Победы. Данный музей является одним из символов города и олицетворяет мужество, стойкость и преданность делу защиты Отечества, что придаёт особую значимость этому событию.

На церемонии присутствовали высокопоставленные представители петербургского Главного управления МВД, а также наставники и близкие новобранцев, которые пришли поддержать их в этот важный момент. С приветственным словом к молодым сотрудникам обратился заместитель начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также начальник Главного следственного управления, генерал-майор юстиции Евгений Негрозов. В своём обращении он поздравил новобранцев с их вступлением в ряды органов внутренних дел и акцентировал внимание на том, какое огромное значение имеет принесённая Присяга.

Евгений Негрозов подчеркнул, что «всегда и везде быть верным Присяге» — это неотъемлемое качество, которое должен развивать в себе каждый сотрудник органов внутренних дел. Он отметил, что этот ритуал происходит лишь раз в жизни и навсегда меняет статус человека, его права и обязанности, а также ответственность перед обществом. Генерал-майор пожелал молодым сотрудникам успешного профессионального роста, стойкости и честной службы, а также акцентировал важность уважения к гражданам, принципиальности и верности выбранному делу.

В этот день 84 молодых сотрудника приняли Присягу, и теперь они стали полноправными представителями органов внутренних дел. Эти новобранцы готовы приступить к службе в различных территориальных подразделениях МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также в структурных подразделениях регионального Главка. Они будут выполнять свои обязанности в таких направлениях, как следственные подразделения, уголовный розыск, служба участковых уполномоченных полиции, Госавтоинспекция, патрульно-постовая служба, а также в подразделениях по вопросам миграции и многих других.

Торжественная церемония завершилась напутственными словами наставников, которые выразили свою уверенность в том, что молодые сотрудники будут достойно выполнять свои обязанности и служить на благо общества. В заключение мероприятия состоялось памятное фотографирование, которое стало символом этого важного этапа в жизни новобранцев, запечатлев их радость и гордость за вступление в ряды защитников правопорядка. Этот день стал не только началом их профессиональной карьеры, но и важной вехой в жизни каждого из них, о которой они будут помнить долгие годы.