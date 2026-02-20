Беглов вручил награды командирам ЛенВО и 6-й гвардейской Ленинградской армии ВВС и ПВО ВКС РФ

Вчера, 19 февраля, в Санкт-Петербурге состоялось значимое и торжественное мероприятие, в ходе которого Губернатор города Александр Беглов вручил почётные знаки городского правительства «За особые заслуги в обеспечении безопасности на территории Санкт-Петербурга». Награды были вручены представителям командования Ленинградского военного округа, а также 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО. Это событие прошло в рамках празднования Дня защитника Отечества и состоялось в государственной резиденции, где собрались высокопоставленные гости, включая председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского.

В своей речи Губернатор Беглов отметил важность и значимость военной службы, подчеркнув, что сегодня мы чествуем настоящих героев – воинов, которые всегда были на страже Родины. Он говорил о доблести и чести русского солдата, офицера и воина, проводя параллели между историческими фигурами, такими как богатырь Александр Невский, и современными бойцами, участвующими в специальной военной операции. По словам Губернатора, их безграничная любовь к Родине и верность присяге вызывают восхищение и служат примером для новых поколений.

Александр Беглов также подчеркнул, что Санкт-Петербург свято чтит память о бойцах и командирах Красной Армии, которые в годы Великой Отечественной войны проявили невероятное мужество и стойкость, одержав победу в Ленинградской битве. Город, переживший тяжелейшие испытания, стал символом мужества и силы духа, и его наследники, продолжая дело своих предков, сегодня сражаются на фронтах специальной военной операции, защищая Россию и право своего народа жить по собственным законам, сохраняя традиции и вечные ценности.

Губернатор отметил, что каждый из нас вносит свой вклад в защиту Отечества, независимо от занимаемой должности или рода деятельности. Он подчеркнул, что в условиях боевых действий, которые продолжаются, каждый человек на своём месте должен сделать всё возможное для достижения общей победы. В то время как воины сражаются на передовой, органы власти, предприниматели, волонтёры и простые горожане активно помогают, отправляя на фронт необходимое оборудование и технику.

По завершении официальной части мероприятия, Губернатор и приглашённые гости, среди которых были офицеры и ветераны, посетили выставку, посвящённую 330-й годовщине образования Военно-морского флота России. На выставке были представлены образцы стрелкового оружия и военной формы, которые были предоставлены Центральным военно-морским музеем имени императора Петра Великого. Эта экспозиция не только знакомила посетителей с историей отечественного флота, но и подчеркивала важность военно-морских сил в обеспечении безопасности страны.