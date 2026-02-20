ента новостей

13:30
В восьми районах Петербурга планируются ограничения дорожного движения
13:27
В Петербурге световые проекции украсят фасады зданий к Дню защитника Отечества
12:40
В Петербурге «форточника» из Махачкалы изобличили еще в двух кражах
12:37
В Невском районе с поличным задержали курьера мошенников
12:33
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге иномарки в городе Пушкин
12:29
В Невском районе задержали студентов, ограбивших продавца телефона
12:25
В Петербурга раскрыто убийство 17-летней давности
09:48
Беглов вручил награды командирам ЛенВО и 6-й гвардейской Ленинградской армии ВВС и ПВО ВКС РФ
09:33
Выставка «Нон-финито»
20:29
В Петербурге задержали подозреваемого в обмане пенсионерки из Сесерорецка
20:25
В Петроградском районе иномарка насмерть сбила пожилую женщину
20:20
В Петроградском районе задержан мужчина подозреваемый в разбое
13:21
Беглов и Бельский вручили ветеранам боевых действий документы на новые квартиры
12:48
В Музее Набокова СПбГУ откроется выставка сенсорной живописи «Чувствую кожей»
11:12
В Ленобласти подросток подозревается в сбыте и покушении на сбыт поддельных денег
11:01
Петербург подтвердил лидерские позиции в Национальном рейтинге качества жизни
10:48
В Петербурге молодые полицейские приняли Присягу
10:45
В Петербурге «Мясокомбинат им. С. М. Кирова» признали как достопримечательное место
10:43
Студотрядам Герценовского университета вручены благодарности вице-спикера Законодательного собрания Санкт-Петербурга
10:41
8 марта Золотые хиты оперетт в Эрмитаже
10:40
«Иван Сусанин» как ответ на репарации — и спор вокруг усадьбы в центре Москвы
09:29
В Ленобласти утвердили льготные тарифы на электроэнергию для льготников
09:19
Беглов провёл в Смольном рабочую встречу с губернатором Вологодской области
09:17
Беглов встретился с участниками СВО, находящимися на лечении в петербургском НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе
22:23
СКА уступил «Северстали» по буллитам
19:36
В Петербурге один из самых уютных мостов празднует свой 45-летний юбилей
19:33
В Мариинском дворце открыли выставку «Кавалеры ордена Александра Невского! Три века славы на страже Отечества!»
13:29
В Петербурге с 20 февраля в трех районах планируют ограничить движение транспорта
11:10
В Петербурге поймали мошенника с Урала, обманувшего пенсионерку из Янино
11:05
В Ленобласти в ДТП погиб 20-летний пассажир иномарки
Беглов вручил награды командирам ЛенВО и 6-й гвардейской Ленинградской армии ВВС и ПВО ВКС РФ

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов вручил награды Правительства Санкт‑Петербурга командирам ЛенВО и 6-й гвардейской Ленинградской армии ВВС и ПВО ВКС РФ

Вчера, 19 февраля, в Санкт-Петербурге состоялось значимое и торжественное мероприятие, в ходе которого Губернатор города Александр Беглов вручил почётные знаки городского правительства «За особые заслуги в обеспечении безопасности на территории Санкт-Петербурга». Награды были вручены представителям командования Ленинградского военного округа, а также 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО. Это событие прошло в рамках празднования Дня защитника Отечества и состоялось в государственной резиденции, где собрались высокопоставленные гости, включая председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского.

В своей речи Губернатор Беглов отметил важность и значимость военной службы, подчеркнув, что сегодня мы чествуем настоящих героев – воинов, которые всегда были на страже Родины. Он говорил о доблести и чести русского солдата, офицера и воина, проводя параллели между историческими фигурами, такими как богатырь Александр Невский, и современными бойцами, участвующими в специальной военной операции. По словам Губернатора, их безграничная любовь к Родине и верность присяге вызывают восхищение и служат примером для новых поколений.

Александр Беглов также подчеркнул, что Санкт-Петербург свято чтит память о бойцах и командирах Красной Армии, которые в годы Великой Отечественной войны проявили невероятное мужество и стойкость, одержав победу в Ленинградской битве. Город, переживший тяжелейшие испытания, стал символом мужества и силы духа, и его наследники, продолжая дело своих предков, сегодня сражаются на фронтах специальной военной операции, защищая Россию и право своего народа жить по собственным законам, сохраняя традиции и вечные ценности.

Губернатор отметил, что каждый из нас вносит свой вклад в защиту Отечества, независимо от занимаемой должности или рода деятельности. Он подчеркнул, что в условиях боевых действий, которые продолжаются, каждый человек на своём месте должен сделать всё возможное для достижения общей победы. В то время как воины сражаются на передовой, органы власти, предприниматели, волонтёры и простые горожане активно помогают, отправляя на фронт необходимое оборудование и технику.

По завершении официальной части мероприятия, Губернатор и приглашённые гости, среди которых были офицеры и ветераны, посетили выставку, посвящённую 330-й годовщине образования Военно-морского флота России. На выставке были представлены образцы стрелкового оружия и военной формы, которые были предоставлены Центральным военно-морским музеем имени императора Петра Великого. Эта экспозиция не только знакомила посетителей с историей отечественного флота, но и подчеркивала важность военно-морских сил в обеспечении безопасности страны.

