В Петроградском районе иномарка насмерть сбила пожилую женщину

В Петроградском районе иномарка насмерть сбила пожилую женщину

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с пешеходом

18 февраля 2026 года, в районе 9:50 утра, на улице Красного Курсанта, у дома №12, произошел трагический инцидент. Водитель автомобиля "Honda", женщина 1986 года рождения, двигаясь по улице Красного Курсанта со стороны Новоладожской улицы в направлении Большого проспекта Петроградской стороны, совершила наезд на пешехода. Женщина, 1957 года рождения, пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, двигаясь перпендикулярно направлению движения автомобиля.

Вследствие дорожно-транспортного происшествия пострадавшая пешеход была доставлена в медицинское учреждение, однако, несмотря на усилия врачей, скончалась в тот же день.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следствие ведется по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Все по теме: Петроградский район, ДТП, пострадавший пешеход, пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
