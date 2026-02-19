ента новостей

11:12
В Ленобласти подросток подозревается в сбыте и покушении на сбыт поддельных денег
11:01
Петербург подтвердил лидерские позиции в Национальном рейтинге качества жизни
10:48
В Петербурге молодые полицейские приняли Присягу
10:45
В Петербурге «Мясокомбинат им. С. М. Кирова» признали как достопримечательное место
10:43
Студотрядам Герценовского университета вручены благодарности вице-спикера Законодательного собрания Санкт-Петербурга
10:41
8 марта Золотые хиты оперетт в Эрмитаже
10:40
«Иван Сусанин» как ответ на репарации — и спор вокруг усадьбы в центре Москвы
09:29
В Ленобласти утвердили льготные тарифы на электроэнергию для льготников
09:19
Беглов провёл в Смольном рабочую встречу с губернатором Вологодской области
09:17
Беглов встретился с участниками СВО, находящимися на лечении в петербургском НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе
22:23
СКА уступил «Северстали» по буллитам
19:36
В Петербурге один из самых уютных мостов празднует свой 45-летний юбилей
19:33
В Мариинском дворце открыли выставку «Кавалеры ордена Александра Невского! Три века славы на страже Отечества!»
13:29
В Петербурге с 20 февраля в трех районах планируют ограничить движение транспорта
11:10
В Петербурге поймали мошенника с Урала, обманувшего пенсионерку из Янино
11:05
В Ленобласти в ДТП погиб 20-летний пассажир иномарки
11:01
В Мурино задержали местного жителя, работавшего на мошенников
10:53
В Петербурге задержали курьера мошенников из поселка Дубровка
10:21
В Петербурге бывший дом Генриха Гамбса признали региональным памятником
10:13
Беглов вручил награды лучшим студенческим отрядам Петербурга
10:11
Беглов вручил награды петербургским врачам, отличившимся в оказании помощи жителям Мариуполя и бойцам СВО
10:08
В Петербурге ликвидировали сразу две нарколаборатории
20:09
Бельский передал необходимые вещи для бойцов в рамках акции «Тепло для Героя»
13:45
В Сестрорецке пожилой водитель умер за рулем «Лады Гранты»
12:30
В честь 95-летия «Петербург-концерта» прозвучал полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости
12:19
Юбилейный концерт Дениса Майданова
12:09
Студенты и сотрудники Герценовского университета стали победителями и призерами Всероссийской массовой гонки «Лыжня России ‒ 2026»
10:44
В Ломоносовском районе женщина ранила ножом сожителя
10:37
В Петербурге задержали пожилую пособницу мошенников, обманувших пенсионерку со Светлановского проспекта
10:05
Во Фрунзенском районе задержан 16-летний помощник телефонных мошенников
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Студотрядам Герценовского университета вручены благодарности вице-спикера Законодательного собрания Санкт-Петербурга

Студотрядам Герценовского университета вручены благодарности вице-спикера Законодательного собрания Санкт-Петербурга

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
РГПУ им. А.И. Герцена
Студотрядам РГПУ им. А. И. Герцена вручены благодарности вице-спикера Законодательного собрания Санкт-Петербурга

Заместитель Председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Николай Бондаренко недавно провел важное мероприятие, в ходе которого были вручены благодарственные письма выдающимся представителям студенческих отрядов, действующих на базе Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена. Эти студенты, известные как герценовцы, были отмечены за их активное участие и значительный вклад в развитие студенческих отрядов в Санкт-Петербурге.

Встреча состоялась в день, когда в России отмечается праздник студенческих отрядов, и собрала множество учащихся Герценовского университета. В ходе общения студенты имели возможность поделиться своим опытом работы в различных отрядах, а также рассказать о мероприятиях, которые организует Штаб студенческих отрядов РГПУ им. А. И. Герцена. Они также делились своими впечатлениями от работы в роли вожатых в детских летних лагерях, что стало особенно интересным для Николая Бондаренко.

По словам вице-спикера, работа вожатого и педагога в детском лагере является весьма сложной задачей. Она требует от человека не только профессиональных навыков, но и высокой эмоциональной устойчивости, а также ответственности. Бондаренко отметил, что студенты прекрасно справляются с этой задачей, подчеркивая, что многие из них уже не первый год работают в педагогических отрядах и имеют достаточно опыта, чтобы самостоятельно проводить занятия для новых кандидатов. Это свидетельствует о высоком уровне подготовки и самоотдачи молодежи, которая активно участвует в образовательных и воспитательных процессах.

После завершения встречи, для студентов была организована экскурсия по залам Мариинского дворца, что стало приятным дополнением к их образовательному опыту. Штаб студенческих отрядов РГПУ им. А. И. Герцена, который находится под эгидой Министерства просвещения России, был основан в 2017 году и на данный момент включает в себя 10 линейных отрядов.

Особое внимание стоит уделить старейшему студенческому педагогическому отряду «ИнКор» (инструкторский корпус), который уже на протяжении 30 лет активно функционирует и за это время четырежды становился лучшим отрядом, получая в награду «Знамя Губернатора Санкт-Петербурга». В состав штаба также входят другие педагогические отряды, такие как «Маэстро», который в 2022 году также был удостоен Знамени Губернатора, «Друг», который в 2024 году стал «Лучшим студенческим педагогическим отрядом» в конкурсе профессионального мастерства, а также «Кислород», который в 2025 году был признан лучшим отрядом штаба РГПУ им. А. И. Герцена.

Кроме того, в рамках штаба действуют строительный отряд «Рубеж», археологический отряд «Ворон», биологический отряд «Новая Земля», отряд проводников «Романтик», а также два отряда молодежной патриотической акции «Невский десант» — «Белая Медведица» и «Свет». Эти отряды предоставляют студентам уникальные возможности для профессиональной подготовки и практического опыта в различных областях, включая вожатство, проводников железнодорожных путей, археологию и строительные специальности, такие как маляры.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

18-02-2016, 07:43
В 2018 году в Петербурге состоится слет студенческих отрядов
21-04-2021, 11:19
Городской слёт студенческих отрядов Санкт-Петербурга
28-05-2021, 12:03
В Петропавловской крепости состоится традиционная для студенческих отрядов Петербурга Линейка
21-03-2017, 14:47
Вечер Песни студенческих отрядов Санкт-Петербурга
15-09-2017, 11:48
Студотряды закроют трудовой сезон
26-05-2023, 14:57
В Петропавловской крепости состоялась линейка, посвящённая открытию трудового сезона студенческих отрядов

Происшествия на дорогах

Вчера, 11:05
В Ленобласти в ДТП погиб 20-летний пассажир иномарки
17-02-2026, 13:45
В Сестрорецке пожилой водитель умер за рулем «Лады Гранты»
17-02-2026, 09:50
На Пулковском шоссе мусоровоз протаранил патрульный автомобиль ДПС
13-02-2026, 12:33
В Ленобласти водитель квадроцикла погиб после опрокидывания
Наверх