Студотрядам Герценовского университета вручены благодарности вице-спикера Законодательного собрания Санкт-Петербурга

Заместитель Председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Николай Бондаренко недавно провел важное мероприятие, в ходе которого были вручены благодарственные письма выдающимся представителям студенческих отрядов, действующих на базе Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена. Эти студенты, известные как герценовцы, были отмечены за их активное участие и значительный вклад в развитие студенческих отрядов в Санкт-Петербурге.

Встреча состоялась в день, когда в России отмечается праздник студенческих отрядов, и собрала множество учащихся Герценовского университета. В ходе общения студенты имели возможность поделиться своим опытом работы в различных отрядах, а также рассказать о мероприятиях, которые организует Штаб студенческих отрядов РГПУ им. А. И. Герцена. Они также делились своими впечатлениями от работы в роли вожатых в детских летних лагерях, что стало особенно интересным для Николая Бондаренко.

По словам вице-спикера, работа вожатого и педагога в детском лагере является весьма сложной задачей. Она требует от человека не только профессиональных навыков, но и высокой эмоциональной устойчивости, а также ответственности. Бондаренко отметил, что студенты прекрасно справляются с этой задачей, подчеркивая, что многие из них уже не первый год работают в педагогических отрядах и имеют достаточно опыта, чтобы самостоятельно проводить занятия для новых кандидатов. Это свидетельствует о высоком уровне подготовки и самоотдачи молодежи, которая активно участвует в образовательных и воспитательных процессах.

После завершения встречи, для студентов была организована экскурсия по залам Мариинского дворца, что стало приятным дополнением к их образовательному опыту. Штаб студенческих отрядов РГПУ им. А. И. Герцена, который находится под эгидой Министерства просвещения России, был основан в 2017 году и на данный момент включает в себя 10 линейных отрядов.

Особое внимание стоит уделить старейшему студенческому педагогическому отряду «ИнКор» (инструкторский корпус), который уже на протяжении 30 лет активно функционирует и за это время четырежды становился лучшим отрядом, получая в награду «Знамя Губернатора Санкт-Петербурга». В состав штаба также входят другие педагогические отряды, такие как «Маэстро», который в 2022 году также был удостоен Знамени Губернатора, «Друг», который в 2024 году стал «Лучшим студенческим педагогическим отрядом» в конкурсе профессионального мастерства, а также «Кислород», который в 2025 году был признан лучшим отрядом штаба РГПУ им. А. И. Герцена.

Кроме того, в рамках штаба действуют строительный отряд «Рубеж», археологический отряд «Ворон», биологический отряд «Новая Земля», отряд проводников «Романтик», а также два отряда молодежной патриотической акции «Невский десант» — «Белая Медведица» и «Свет». Эти отряды предоставляют студентам уникальные возможности для профессиональной подготовки и практического опыта в различных областях, включая вожатство, проводников железнодорожных путей, археологию и строительные специальности, такие как маляры.