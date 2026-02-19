ента новостей

Питерец.ру » Общество » Беглов и Бельский вручили ветеранам боевых действий документы на новые квартиры

Беглов и Бельский вручили ветеранам боевых действий документы на новые квартиры

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов и Александр Бельский накануне Дня защитника Отечества вручили ветеранам боевых действий документы на новые квартиры

19 февраля губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и спикер городского парламента Александр Бельский вручили ключи от новых квартир ветеранам боевых действий и семьям военнослужащих, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Торжественная церемония, приуроченная ко Дню защитника Отечества, прошла в Смольном.

Глава города поздравил присутствующих с наступающим праздником, отметив их мужество при выполнении воинского долга и защите интересов страны. "Вы с честью выполнили свой воинский долг", – подчеркнул Беглов, вручая документы на жилье из государственного фонда. Он добавил, что достойное жилье – это основа для новой жизни, возможность для комфорта и воспитания детей.

Беглов поблагодарил ветеранов за службу, а их семьи – за веру и поддержку. Губернатор также сообщил, что в Петербурге действует одна из лучших в стране систем поддержки участников СВО и ветеранов, включающая медицинскую, психологическую и социальную помощь, а также трудоустройство. С 2025 года функционирует цифровой сервис "Возвращение гражданина с СВО".

В городе последовательно сокращается очередь на жилье: за последние шесть лет она уменьшилась в 2,5 раза, а по некоторым категориям льготников очередь полностью ликвидирована. С начала СВО около тысячи семей российских воинов получили квартиры от города. С 2024 года ветераны боевых действий обеспечиваются жильем в год обращения.

"Каждый петербуржец, который сражается за Отечество, может всегда рассчитывать на поддержку города", – заверил губернатор, подчеркнув, что Петербург продолжит выполнять свои обязательства перед защитниками Родины. В 2026 году планируется предоставить 450 квартир ветеранам боевых действий и их семьям.

