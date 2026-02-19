В Петербурге задержали подозреваемого в обмане пенсионерки из Сесерорецка

17 февраля 2026 года, около полудня, в правоохранительные органы поступило заявление от пенсионерки 1947 года рождения, проживающей в Сестрорецке на улице Токарева, дом 18. По словам пострадавшей, в промежутке с 10:00 до 11:00 того же дня неизвестный, воспользовавшись ее доверием, под предлогом продажи меховой шубы, завлек ее в беседу у дома 16 по улице Токарева. В результате обмана женщина передала злоумышленнику 20 000 рублей наличными и золотое кольцо. Общая сумма ущерба оценивается в 30 000 рублей.

На следующий день, 18 февраля 2026 года, в 13:00, сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного мошенничества был задержан мужчина 1990 года рождения. Задержание произошло у дома 19 по проспекту Большевиков.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за мошенничество. Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.