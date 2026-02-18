В Ленобласти в ДТП погиб 20-летний пассажир иномарки

17 февраля, приблизительно в 15:30, на 28-м километре шоссе «Гостилицы - Пустомержа» произошла смертельная авария. Водитель автомобиля «Хендай Крета», 40-летняя женщина, потеряла контроль над машиной. В результате автомобиль съехал в кювет и совершил столкновение с деревом.

Женщина-водитель, получившая травмы средней тяжести, была доставлена в больницу. Ее 20-летний пассажир скончался на месте происшествия от полученных травм.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следствие занимается вопросом избрания меры пресечения для водителя.