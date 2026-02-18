ента новостей

19:36
В Петербурге один из самых уютных мостов празднует свой 45-летний юбилей
19:33
В Мариинском дворце открыли выставку «Кавалеры ордена Александра Невского! Три века славы на страже Отечества!»
13:29
В Петербурге с 20 февраля в трех районах планируют ограничить движение транспорта
11:10
В Петербурге поймали мошенника с Урала, обманувшего пенсионерку из Янино
11:05
В Ленобласти в ДТП погиб 20-летний пассажир иномарки
11:01
В Мурино задержали местного жителя, работавшего на мошенников
10:53
В Петербурге задержали курьера мошенников из поселка Дубровка
10:21
В Петербурге бывший дом Генриха Гамбса признали региональным памятником
10:13
Беглов вручил награды лучшим студенческим отрядам Петербурга
10:11
Беглов вручил награды петербургским врачам, отличившимся в оказании помощи жителям Мариуполя и бойцам СВО
10:08
В Петербурге ликвидировали сразу две нарколаборатории
20:09
Бельский передал необходимые вещи для бойцов в рамках акции «Тепло для Героя»
13:45
В Сестрорецке пожилой водитель умер за рулем «Лады Гранты»
12:30
В честь 95-летия «Петербург-концерта» прозвучал полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости
12:19
Юбилейный концерт Дениса Майданова
12:09
Студенты и сотрудники Герценовского университета стали победителями и призерами Всероссийской массовой гонки «Лыжня России ‒ 2026»
10:44
В Ломоносовском районе женщина ранила ножом сожителя
10:37
В Петербурге задержали пожилую пособницу мошенников, обманувших пенсионерку со Светлановского проспекта
10:05
Во Фрунзенском районе задержан 16-летний помощник телефонных мошенников
09:57
В Невском районе задержали подозреваемых в разбое 
09:50
На Пулковском шоссе мусоровоз протаранил патрульный автомобиль ДПС
22:25
СКА всухую обыграл «Салават Юлаев» со счетом 4:0
19:39
В Петербурге восстановили исторический облик дома Гольмстема
15:56
Концерт Вивальди «Времена года» в Большом Итальянском просвете Эрмитажа
15:16
Премьера авторского спектакля "Артист - это просто!" в Театре Легенда
14:48
Беглов и Патрушев открыли спортивный комплекс с бассейном на набережной канала Грибоедова
14:37
В Петербурге у ранее судимого изъяли 35 кг наркотиков
12:03
В двух районах Петербурга с 18 февраля планируют ограничить движение транспорта
11:51
В Ленобласти ликвидировали плантацию марихуаны
11:48
В Выборге мужчина убил своего приятеля катаной
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в ДТП погиб 20-летний пассажир иномарки

В Ленобласти в ДТП погиб 20-летний пассажир иномарки

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские возбудили уголовное дело после смертельной аварии в Сланцевском районе Ленобласти

17 февраля, приблизительно в 15:30, на 28-м километре шоссе «Гостилицы - Пустомержа» произошла смертельная авария. Водитель автомобиля «Хендай Крета», 40-летняя женщина, потеряла контроль над машиной. В результате автомобиль съехал в кювет и совершил столкновение с деревом.

Женщина-водитель, получившая травмы средней тяжести, была доставлена в больницу. Ее 20-летний пассажир скончался на месте происшествия от полученных травм.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следствие занимается вопросом избрания меры пресечения для водителя.

Все по теме: Ленобласть, Сланцевский район, ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

7-10-2025, 11:23
В Ленобласти пьяный водитель на иномарке врезался в дерево. Погиб пассажир
6-09-2018, 10:54
В Ленобласти пассажиры автомобиля «ВАЗ» госпитализированы после встречи с деревом
19-12-2025, 12:15
В Ленобласти водитель «Ниссан Тиида» погиб, вылетев в с трассы в кювет
10-10-2022, 09:30
На "Скандинавии" автомобиль "Хендай Крета" вылетел в кювет и врезался в дерево. Водитель погиб
17-09-2022, 11:28
В Ленобласти "Рено Дастер" с нетрезвым водителем вылетел в кювет, погиб пассажир
27-06-2022, 13:46
В Ленобласти «Лада Ларгус» съехал в кювет. Погиб пассажир

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:05
В Ленобласти в ДТП погиб 20-летний пассажир иномарки
Вчера, 13:45
В Сестрорецке пожилой водитель умер за рулем «Лады Гранты»
Вчера, 09:50
На Пулковском шоссе мусоровоз протаранил патрульный автомобиль ДПС
13-02-2026, 12:33
В Ленобласти водитель квадроцикла погиб после опрокидывания
Наверх