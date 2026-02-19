ента новостей

В Ленобласти подросток подозревается в сбыте и покушении на сбыт поддельных денег
Петербург подтвердил лидерские позиции в Национальном рейтинге качества жизни
В Петербурге молодые полицейские приняли Присягу
В Петербурге «Мясокомбинат им. С. М. Кирова» признали как достопримечательное место
Студотрядам Герценовского университета вручены благодарности вице-спикера Законодательного собрания Санкт-Петербурга
8 марта Золотые хиты оперетт в Эрмитаже
«Иван Сусанин» как ответ на репарации — и спор вокруг усадьбы в центре Москвы
В Ленобласти утвердили льготные тарифы на электроэнергию для льготников
Беглов провёл в Смольном рабочую встречу с губернатором Вологодской области
Беглов встретился с участниками СВО, находящимися на лечении в петербургском НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе
СКА уступил «Северстали» по буллитам
В Петербурге один из самых уютных мостов празднует свой 45-летний юбилей
В Мариинском дворце открыли выставку «Кавалеры ордена Александра Невского! Три века славы на страже Отечества!»
В Петербурге с 20 февраля в трех районах планируют ограничить движение транспорта
В Петербурге поймали мошенника с Урала, обманувшего пенсионерку из Янино
В Ленобласти в ДТП погиб 20-летний пассажир иномарки
В Мурино задержали местного жителя, работавшего на мошенников
В Петербурге задержали курьера мошенников из поселка Дубровка
В Петербурге бывший дом Генриха Гамбса признали региональным памятником
Беглов вручил награды лучшим студенческим отрядам Петербурга
Беглов вручил награды петербургским врачам, отличившимся в оказании помощи жителям Мариуполя и бойцам СВО
В Петербурге ликвидировали сразу две нарколаборатории
Бельский передал необходимые вещи для бойцов в рамках акции «Тепло для Героя»
В Сестрорецке пожилой водитель умер за рулем «Лады Гранты»
В честь 95-летия «Петербург-концерта» прозвучал полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости
Юбилейный концерт Дениса Майданова
Студенты и сотрудники Герценовского университета стали победителями и призерами Всероссийской массовой гонки «Лыжня России ‒ 2026»
В Ломоносовском районе женщина ранила ножом сожителя
В Петербурге задержали пожилую пособницу мошенников, обманувших пенсионерку со Светлановского проспекта
Во Фрунзенском районе задержан 16-летний помощник телефонных мошенников
Беглов провёл в Смольном рабочую встречу с губернатором Вологодской области

Беглов провёл в Смольном рабочую встречу с губернатором Вологодской области

Администрация Петербурга
Петербург и Вологодская область активизируют взаимодействие для реализации совместных проектов в сфере торговли, промышленности, транспорта, науки, образования и культуры

18 февраля 2023 года в Смольном, резиденции губернатора Санкт-Петербурга, состоялась важная рабочая встреча между губернатором города Александром Бегловым и его коллегой из Вологодской области Георгием Филимоновым. На повестке дня стояли вопросы, касающиеся будущих направлений сотрудничества между двумя регионами, которые имеют богатую историю взаимовыгодных связей.

Александр Беглов начал встречу с подчеркивания исторической значимости отношений между Санкт-Петербургом и Вологдой. Он отметил, что эти два региона всегда были связаны не только экономическими и культурными аспектами, но и человеческими судьбами. Губернатор напомнил о героизме вологжан, которые защищали Ленинград во время блокады, и выразил благодарность за то, что память о них увековечена на Аллее Памяти Пискарёвского кладбища. Это место стало символом не только скорби, но и мужества, и оно напоминает о том, как важны связи между людьми в трудные времена.

«Партнёрство между Санкт-Петербургом и Вологодской областью продолжает успешно развиваться», — отметил Беглов. Он подчеркнул, что уже реализуются ряд совместных мероприятий и выполняются двусторонние соглашения, которые способствуют укреплению отношений между регионами. Губернатор выразил признательность Георгию Филимонову за внимание, уделяемое развитию этих связей, что, по его мнению, является важным шагом на пути к дальнейшему сотрудничеству.

Георгий Филимонов в свою очередь отметил, что Вологодская область обладает огромным потенциалом в различных сферах, включая культуру, промышленность и туризм. Он подчеркнул, что именно эти направления лежат в основе их сотрудничества с Санкт-Петербургом. «Мы активно развиваем связи с петербургским бизнесом и приглашаем жителей и гостей Северной столицы оценить уникальные жемчужины культурного наследия и красоту природы Вологодского края», — сказал он. Филимонов также отметил, что Вологодская область и Санкт-Петербург объединяет многовековая история, и их партнёрство сегодня является достойным продолжением этой исторической дружбы.

Александр Беглов также акцентировал внимание на том, что торговый обмен между регионами имеет значительный потенциал для роста. Санкт-Петербург активно поставляет в Вологодскую область строительные материалы, косметику, кондитерские изделия и медицинское оборудование. В свою очередь, Вологодская область отправляет в Санкт-Петербург продукцию металлургической, лесной и стекольной промышленности, а также продовольственные товары. Губернатор Санкт-Петербурга напомнил о высоком качестве молочных, мясных и кондитерских изделий, произведённых в Вологодской области, которые уже завоевали доверие петербуржцев. Он выразил заинтересованность в увеличении таких поставок и подчеркнул, что совместно с представительством Вологодской области в Санкт-Петербурге организуются встречи вологодских производителей с местными ритейлерами.

В Санкт-Петербурге функционирует разветвлённая сеть магазинов под брендом «Настоящий вологодский продукт», что свидетельствует о высоком спросе на вологодские товары. Это не только способствует развитию экономики обоих регионов, но и помогает укрепить культурные связи между ними. Губернатор Петербурга также отметил, что оба региона активно выполняют поручения Президента России Владимира Путина, касающиеся импортозамещения и достижения технологического суверенитета. Это означает, что Санкт-Петербург готов предложить Вологодской области новые возможности для сотрудничества в этих важных направлениях.

