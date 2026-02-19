Беглов провёл в Смольном рабочую встречу с губернатором Вологодской области

18 февраля 2023 года в Смольном, резиденции губернатора Санкт-Петербурга, состоялась важная рабочая встреча между губернатором города Александром Бегловым и его коллегой из Вологодской области Георгием Филимоновым. На повестке дня стояли вопросы, касающиеся будущих направлений сотрудничества между двумя регионами, которые имеют богатую историю взаимовыгодных связей.

Александр Беглов начал встречу с подчеркивания исторической значимости отношений между Санкт-Петербургом и Вологдой. Он отметил, что эти два региона всегда были связаны не только экономическими и культурными аспектами, но и человеческими судьбами. Губернатор напомнил о героизме вологжан, которые защищали Ленинград во время блокады, и выразил благодарность за то, что память о них увековечена на Аллее Памяти Пискарёвского кладбища. Это место стало символом не только скорби, но и мужества, и оно напоминает о том, как важны связи между людьми в трудные времена.

«Партнёрство между Санкт-Петербургом и Вологодской областью продолжает успешно развиваться», — отметил Беглов. Он подчеркнул, что уже реализуются ряд совместных мероприятий и выполняются двусторонние соглашения, которые способствуют укреплению отношений между регионами. Губернатор выразил признательность Георгию Филимонову за внимание, уделяемое развитию этих связей, что, по его мнению, является важным шагом на пути к дальнейшему сотрудничеству.

Георгий Филимонов в свою очередь отметил, что Вологодская область обладает огромным потенциалом в различных сферах, включая культуру, промышленность и туризм. Он подчеркнул, что именно эти направления лежат в основе их сотрудничества с Санкт-Петербургом. «Мы активно развиваем связи с петербургским бизнесом и приглашаем жителей и гостей Северной столицы оценить уникальные жемчужины культурного наследия и красоту природы Вологодского края», — сказал он. Филимонов также отметил, что Вологодская область и Санкт-Петербург объединяет многовековая история, и их партнёрство сегодня является достойным продолжением этой исторической дружбы.

Александр Беглов также акцентировал внимание на том, что торговый обмен между регионами имеет значительный потенциал для роста. Санкт-Петербург активно поставляет в Вологодскую область строительные материалы, косметику, кондитерские изделия и медицинское оборудование. В свою очередь, Вологодская область отправляет в Санкт-Петербург продукцию металлургической, лесной и стекольной промышленности, а также продовольственные товары. Губернатор Санкт-Петербурга напомнил о высоком качестве молочных, мясных и кондитерских изделий, произведённых в Вологодской области, которые уже завоевали доверие петербуржцев. Он выразил заинтересованность в увеличении таких поставок и подчеркнул, что совместно с представительством Вологодской области в Санкт-Петербурге организуются встречи вологодских производителей с местными ритейлерами.

В Санкт-Петербурге функционирует разветвлённая сеть магазинов под брендом «Настоящий вологодский продукт», что свидетельствует о высоком спросе на вологодские товары. Это не только способствует развитию экономики обоих регионов, но и помогает укрепить культурные связи между ними. Губернатор Петербурга также отметил, что оба региона активно выполняют поручения Президента России Владимира Путина, касающиеся импортозамещения и достижения технологического суверенитета. Это означает, что Санкт-Петербург готов предложить Вологодской области новые возможности для сотрудничества в этих важных направлениях.