В Ленобласти подросток подозревается в сбыте и покушении на сбыт поддельных денег

В Бокситогорском районе Ленинградской области 16-летний юноша в магазине города Пикалево сбыл фальшивую купюру номиналом 5000 рублей ЦБ РФ образца 2017 года, купленную у неизвестного продавца на маркетплейсе. Он оплатил ею товар за 4520 рублей и получил сдачу, после чего ушел.

Дважды подросток пытался аналогично расплатиться поддельными деньгами, но не завершил замысел из-за обстоятельств вне его контроля: продавцы усомнились в аутентичности банкнот и отказали в продаже.

Следственный отдел по Бокситогорску СУ СК РФ по Ленинградской области возбудил в отношении несовершеннолетнего уголовные дела по ч. 1 ст. 186 УК РФ (сбыт фальшивых денег) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 186 УК РФ (покушение на сбыт фальшивых денег) — два эпизода.

По уголовным делам проводятся следственные мероприятия. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие преступлению.